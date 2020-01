Al podere OrtInsieme di Russi in vendita le arance a favore della lotta alla ‘ndrangheta

Dal 2020 le arance biologiche della cooperativa Goel Bio, nata per promuovere il riscatto e il cambiamento della Calabria attraverso il lavoro legale, la promozione sociale e un’opposizione attiva alla ‘ndrangheta, sono in vendita al podere OrtInsieme di Russi (via Molinaccio, 30). Il progetto di collaborazione tra le due realtà si è sviluppato dalla conoscenza reciproca e dall’identità comune strettamente legata ai valori della solidarietà e dell’etica: «Già dall’anno scorso diversi clienti del punto vendita di OrtInsieme avevano iniziato a chiederci le arance – racconta Alberto Prati de Il Mulino, cooperativa sociale titolare del progetto OrtInsieme -. Da tempo conoscevamo Goel Bio e, vista la vicinanza valoriale che ci contraddistingue, abbiamo deciso di rendere ancora più salda la nostra collaborazione con loro. Le cassette di arance biologiche prodotte da Goel Bio sono destinate alla vendita diretta nel punto vendita di OrtInsieme e ad alcuni gruppi di acquisto solidali locali e ravennati che ne hanno fatto richiesta».

OrtInsieme: i progetti di inserimento lavorativo

La cooperativa sociale Il Mulino è impegnata da quasi vent’anni nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegandole e affiancandole in settori come il trasporto sociale, la consegna dei pasti a domicilio, la gestione di aree verdi pubbliche e private, la manutenzione, il servizio affissione. Da alcuni anni ha avviato anche OrtInsieme il progetto di agricoltura sociale che si occupa di formazione e inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio attraverso la conduzione di un terreno agricolo a produzione ortofrutticola in serra e in campo. I prodotti raccolti sono destinati poi destinati alla trasformazione e alla commercializzazione che avviene direttamente negli spazi del podere in via Molinaccio 30 a Russi. «Al momento nel nostro podere abbiamo cinque persone in inserimento, tre accolte all’interno della casa del podere, due stagisti in forma diurna e due dipendenti fissi che provengono da altri percorsi di accoglienza gestiti sempre dalla nostra cooperativa» conclude Prati. Il punto vendita diretto di OrtInsieme è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19; martedì, giovedì, sabato dalle 9 alle 12. Chiuso la domenica. Per informazioni e prenotazioni 331 4305398.