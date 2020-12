Open Day virtuali per l’Istituto Scolastico Persolino-Strocchi

Un open day seduti comodi sul divano di casa, con annesso un virtual tour per osservare le aule e i laboratori dell’istituto. L’Istituto Scolastico Persolino-Strocchi si reinventa completamente smart per permettere ai giovani studenti faentini di visitare la scuola in vista dell’iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021.

L’emergenza sanitaria non ha fermato l’attività didattica dell’Istituto, così come l’orientamento in entrata rivolto agli studenti delle classi terze che si approcciano a concludere il percorso di studi delle scuole medie. Il messaggio scelto dai docenti è “Ti aiutiamo a scegliere“: se gli alunni non possono recarsi a scuola di persona, è la scuola che entra nelle loro case.

Sabato 12 e 19 dicembre. Ultimo appuntamento il 9 gennaio

Tre le date scelte dalla scuola per aprire le sue porte “digitali”, tutte di sabato alle ore 15:00 il 12 dicembre, poi il 19, infine il 9 gennaio. Studenti e famiglie potranno accedere alla piattaforma più intuitiva del momento per interagire con alunni e docenti dell’Istituto, dialogare con loro, cercare un confronto, rivolgere domande a voce e in chat.

Oltre alla modalità proposta è possibile compiere un virtual tour delle sedi in via Medaglie d’Oro e in via Firenze, con vedute aeree e streetview che entrano nelle aule, nei corridoi, nei laboratori didattici e persino in palestra.