Open day Persolino-Strocchi: il 15 e 18 gennaio si incontrano gli ex studenti

Ultimi appuntamenti per gli open day all’istituto Persolino-Strocchi di Faenza. Serate di gala su Meet quelle del 15 e del 18 gennaio. Ci si incontra il 15 gennaio alle ore 18.30 (sede Persolino) e il 18 gennaio alle ore 20 (sede Strocchi), docenti, studenti, ex studenti e futuri iscritti che ancora frequentano le classi terze delle scuole medie.

Special guest della serata alcuni ex studenti delle sedi Persolino e Strocchi che hanno fatto carriera, diventando noti nello scenario nazionale e globale per meriti artistici e studi compiuti. Parteciperanno tra gli altri Mirco Bandini, Simone Herrera, Isacco Emiliani, Claudia Ofelio, Chiara Dotti, Debora Mazzanti, Gloria Satta. Nomi celebri in settori diversi per testimoniare che l’Istituto Persolino Strocchi è il trampolino di lancio che affianca le propensioni di ogni singolo studente.