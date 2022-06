Niballo: Singolo al Rosso, Piccola squadra al Giallo, Grande squadra e musici al Borgo

Singolo al Rosso, Piccola squadra al Giallo, Grande squadra e musici Borgo. Questi i primi verdetti del Torneo Alfieri Bandieranti del Niballo che si è svolto in piazza del Popolo sabato 18 giugno 2022. Si torna in piazza, dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Si è ancora in attesa di Grande squadra e Musici per problemi nel conteggio della votazione delle schede.

Compostezza, eleganza e portamento: sono alcune delle abilità richieste agli atleti alfieri bandieranti, che da settembre si allenano per questo momento con cui portare alla vittoria i colori del proprio rione.

Singolo, ritorna al successo Raffaele Rampino jr

Il Singolo si dimostra di altissimo livello. E’ Raffaele Rampino jr del Rione Rosso a conquistare il titolo del Singolo nella notte di piazza del Popolo, con 26,77 punti. L’alfiere di porta Imolese la spunta su Francesco Santandrea del Nero (26,41 punti). Terzo posto per il giovane Luca Ghinassi del Rione Giallo 25,76; a seguire Filippo Rossi del Rione Verde (24,95) e infine Marco Tarroni di Borgo Durbecco (23,44).

Le gare del Singolo si aprono con esibizioni di altissima levatura. Non subisce l’emozione di essere il primo a scendere in campo Francesco Santandrea del Rione Nero, che dà subito prova di un ottimo esercizio a cinque bandiere, così come Raffaele Rampino jr del Rione Rosso. Il livello alto delle prove prosegue con Filippo Rossi del Verde e Marco Tarroni del Borgo. Per il Giallo, raccogliere le veci del campione italiano Niccolò Benedetti è Luca Ghinassi, già vincitore del torneo Under 21.

Piccola Squadra al Giallo

Il torneo più tecnico e spettacolare tra quelli di stasera, la Piccola squadra, vede trionfare il Rione Giallo (27,43 punti) che ha la meglio sul Nero (27,21) che anche in questa gara deve accontentarsi del secondo posto per pochi centesimi. Terzo posto per il Rione Verde (20,84), quarto per Borgo Durbecco (18,56).

Piccola Squadra del Rione Giallo: Simone Lionetti, Nicolò Benedetti, Luca Giuseppe Corvino, Luca Ghinassi, Davide Lionetti, Michele Pasi con Giovanni Frattini, Maia Berdondini, Noemi Taroni, Alessia Pascoli, Nicolò Tagliaferri, Enrico Pederzoli, Lorenzo Ghiselli, Filippo Sangiorgi, Letizia Fabbri, Giulia Querzola, Matteo Rocchi, Sofia Sansavini, Ginevra Testa, Nicole Turchi (musici), Maurizio Reali, Stefano Testa, Davide Testa, Marco Bandini, Andrea Querzola, Daniele Lama (portabandiera)

Grande Squadra al Borgo Durbecco

A vincere il torneo della Grande squadra è il Borgo Durbecco, che si riscatta così dall’ultimo posto nella Piccola squadra. Ancora una volta secondo Rione Nero, e a seguire il Rione Verde il Rione Rosso al quarto posto.

Grande Squadra: Devis Valmori, Andrea Barnabè, Davide Guerrini, Alessio Buzzi, Nicolas Gorini, Marco Solaroli, Andrea Leonardi, Andrea Carloni, Mattia Pasi, Marco Pasi, Marco Tarroni, Marco Montanari con Marco Liverani, Matteo Bossa, Andrea Foschini, Mattia Comani, Gabriele Gulmanelli, Roberto Balducci, Riccardo Silimbani, Luca Alboni (tamburi) e Francesca Sangiorgi, Beatrice Ricci, Francesca Monti, Giulia Tassinari, Michela Zama, Elena Cicognani, Enea Zoli, Samuele Neri, Federica Lelli (chiarine), Flavio Vallini, Andrea Mantellini, Matteo Maurizi, Federico Maurizi, Alessandro Ricci, Lorenzo Rava (portabandiera)

Musici: trionfa ancora il Borgo

Si impone nella categoria Musici il Borgo Durbecco, che fa così doppietta.