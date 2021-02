Torna il freddo, probabili nevicate anche nel faentino

Non tendono a migliorare le previsioni meteo per questo weekend. Dopo alcuni giorni di aria mite, da domani ci sarà un cambiamento radicale della condizioni meteorologiche con il ritorno di temperature rigide e qualche fiocco di neve. Da alcune ore assistiamo all’ingresso di aria via via più fredda con alcuni impulsi particolarmente gelidi che invaderanno soprattutto i settori adriatici I primi effetti giungeranno tra venerdì e sabato mattina con qualche ora di instabilità che sarà nevosa fino a quote pianeggianti. Possibilità di una debole nevicata tra il pomeriggio e la tarda serata di venerdì 12 febbraio, anche nel faentino, con accumuli irrisori (0-2 cm), non è esclusa una imbiancata entro sabato 13 primo mattino. Poi il tempo migliorerà per tornare ad ampie schiarite nel corso del weekend, che porteranno gelo e temperature negative.

Fonte: Osservatorio Meteo Torricelli, Meteo Pedemontana Forlivese