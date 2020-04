Storie per riflettere: multato 75enne faentino su una panchina

L’ordinanza 9/2020 del sindaco di Faenza parla chiaro: “…si ordina il divieto di accesso alle persone nei parchi e in tutte le aree verdi comunali.” Questo è il motivo per il quale Giulio, un cittadino faentino 75enne, è stato multato di 206 euro, reo di aver sostato su una panchina nell’area verde pubblica di Via Corbari, durante il tragitto verso casa con il giornale in mano. Le regole sono regole, verrebbe da dire, e lo Stato di diritto in cui viviamo è tale in quanto conforme alle leggi vigenti che seguiamo. Fino a pochi mesi fa, questa notizia non sarebbe finita sulle pagine dei giornali. Oggi, nella straordinaria situazione in cui viviamo, diventa uno spunto per parlare di libertà personale e diritti. Oltre la cronaca, fare giornalismo è anche destare domande, dubbi e riflessioni.

Quando l’abitudine diventa fuorilegge

“Tutte le mattina vado in edicola,” ci racconta Giulio “d’altronde sono fra le poche attività rimaste aperte, quindi nella logica di poter andare a comprare il giornale.”

Oramai lo abbiamo letto su qualsiasi bacheca social: ciò che stiamo vivendo sta comportando – e comporterà – un cambio delle abitudini. Un prezzo da pagare per rispondere all’emergenza sanitaria, ma sottovalutare questa fatica o generalizzarla è un grave errore. A casa ci sono uomini e donne sole, famiglie con difficoltà relazionali, anziani che forse non possiedono niente di più di una passeggiata verso l’edicola. “Se hai la salute, hai tutto”, viene spesso ricordato a chi si lamenta di cose inutili. Dare per scontato che la fatica la viva solo chi sta combattendo il virus e, contrariamente, criticare chi ha comunque grandi difficoltà a sacrificare qualcosa, o un’azione quotidiana, non è la soluzione per comprendere il tempo che stiamo vivendo.

La relazione con le Istituzioni si fonda sul rapporto con coloro che le rappresentano

“Nel tragitto di ritorno mi sono seduto alcuni minuti in una panchina al limitare di un parco e allora sono stato fermato dalle forze dell’ordine. Il problema non è il controllo che mi hanno richiesto, ma il fatto che non hanno accettato spiegazioni rispetto al fatto che stavo tornando a casa per il percorso più breve, facendomi passare quasi da malfattore che attenta alla salute pubblica. Ciò mi fa temere per come in questo momento sono interpretate le norme del governo; vedo molta confusione e, certamente, questo non aiuta a creare un clima di collaborazione.”

Come in ogni buona amicizia, ci sono momenti d’affiatamento e di crisi. Momenti in cui ci si trova più spesso e altri in cui non ci si vede per lungo tempo. Chi non ha a che fare per motivi professionali o, alternativamente, giuridici con le forze dell’ordine non può conoscerne lo stile e l’approccio. La legge è uguale per tutti, ma non tutti si trovano nella stessa situazione davanti alla legge. Questa quarantena ci ricorda ancora una volta come la nostra società debba sposare con più forza il valore dell’uguaglianza nella diversità come strumento per crescere come stato sociale. Per farlo, è necessario mettere la relazione prima della legge, chiedere “un perché” prima del giudizio, capire il contesto prima di agire.

La percezione democratica si costruisce nei piccoli atti quotidiani

“Io percepisco un forte problema di restrizione della libertà individuale” conclude Giulio, “ e, in questi casi, è necessario che chi debba far rispettare le leggi sappia distinguere fra una situazione in cui si mette a repentaglio la salute degli altri o meno. Ho la netta sensazione che a tutela di una presunta salute, stiamo calpestando alcuni principi della costituzione, con il rischio di abituarci a questo stato di sospensione della democrazia.”

“Chi governa perde consenso” è come dire, nel nostro quotidiano, che chi decide non può mettere d’accordo tutte le parti. Forse un modo per non focalizzarsi sul potere di chi sceglie quanto più sul tema della decisione, è quello di passare dalla condivisione della scelta alla condivisione del processo decisionale. Ciò è ben diverso da alcune subdole pratiche di democrazia diretta che abbiamo incontrato negli ultimi anni. E’ comunque un dato di fatto che, nell’ultimo mese, molti hanno percepito una forte subalternità dei processi democratici alla situazione di emergenza. Governanti e opposizione ne tengano conto per il dopo-covid e ricostruiscano la fiducia che molti hanno perso verso lo stato democratico.

Francesco Ghini