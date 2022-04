Movida Etica: Dress Again inaugura la stagione primavera-estate il 21 aprile al Mens a Faenza

Dress Again inaugura la stagione primavera-estate 2022 con un evento e temporary store il 21 aprile dalle 18, al Mens a Faenza. Nella cornice di Faenza Sales accompagnati dal tramonto, dal DJ set di Alex Foschini e, per chi vuole, da gustosi cocktail, assisteremo a un’esplosione di colori con la presentazione dei nuovi capi WAX dalle diverse texture e del vintage più originale del negozio di corso Garibaldi 28/A.

Collezione primavera-estate22

Le creazioni che vedrete sfilare sono opera del Dress Again LAB e delle tirocinanti in formazione. Donne che hanno subìto il loro passato, ma che ora stanno ricucendo la loro vita e sono in cammino per valorizzare le proprie competenze. Tutti i modelli presentati e in vendita in loco sono anche personalizzabili in negozio dalla scelta della stoffa alle misure. Dress Again propone una moda etica attenta alle persone ma anche ai valori della responsabilità ambientale e del riuso. Per questo, l’evento si inserisce nell’iniziativa “Fashion Revolution Week 2022”. “Fashion Revolution vuole essere il primo passo per la presa di coscienza di ciò che significa acquistare un capo d’abbigliamento, verso un futuro più etico e sostenibile per l’industria della moda, nel rispetto delle persone e dell’ambiente. Scegliere cosa acquistiamo può creare il mondo che vogliamo: ognuno di noi ha il potere di cambiare le cose per il meglio e ogni momento è buono per iniziare a farlo” dice la stilista Marina Spadafora.

Info

La prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati. E’ richiesto un contributo di 2 euro all’ingresso per la sostenibilità del progetto. Obbligatorio il green pass. Il Mens Faenza si trova in via Mura Diamante Torelli a Faenza. Per info e prenotazioni: 328 112 06 05 oppure dressagain@farsiprossimofaenza.org oppure i canali IG e FB @dressagainfaenza