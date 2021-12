Modifiche alla viabilità nel centro di Faenza in occasione delle celebrazioni del 18 dicembre

In relazione alla celebrazione del 77° Anniversario della Liberazione della città di Faenza, per lo svolgimento delle manifestazioni collegate, nella giornata di sabato 18 dicembre 2021, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità che verranno accompagnate dalla segnaletica verticale temporanea.

Le variazioni alla viabilità

È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto mezzi al servizio della manifestazione, mezzi di soccorso ed emergenza, dalle 7 alle 13, in piazza Lanzoni, nella strada che costeggia il fiume compresi gli stalli dei parcheggi tra il civico 1 e l’intersezione con via Ugo Piazza. Divieto di sosta, dalle 9 alle 11, lungo tutto corso Saffi (tranne che per gli stalli della sosta, lato chiesa dei Servi). Divieto di sosta anche in piazza della Libertà, dalle 9 alle 12 e in via Dogana, dalle 9 alle 11, nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Saffi e piazza XI Febbraio; si può

parcheggiare nei box sosta. In via Marco da Faenza e via Barilotti, divieto di sosta dalle 9 alle 11, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza XI Febbraio e l’intersezione con via Marco da Faenza. Anche in via Cavour, divieto di sosta (dalle 11 alle 13) nei quattro box dall’intersezione con via Mura Proietti verso l’ingresso della sede del Rione Verde, in corrispondenza della lapide in memoria dei soldati Sikh. È inoltre istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, tranne per i mezzi al servizio della manifestazione, mezzi di soccorso ed emergenza, in: piazza Lanzoni (dalle 9 alle 12), nelle corsie che costeggiano il fiume, tra il civico 1 e l’intersezione con via Ugo Piazza; sul Ponte delle Grazie (dalle 10 alle 10.30, solo nel momento del passaggio della Fanfara dei carabinieri. Divieto di transito tra le 10 e le 10.45 (apertura dopo il transito della Fanfara) in: corso Saffi, via Dogana (nel tratto compreso tra l’intersezione con corso Saffi e l’intersezione con piazza XI Febbraio), piazza XI Febbraio (nella corsia lato Firenze), via Barilotti (nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza XI Febbraio e l’intersezione con via Marco da Faenza) e via Marco da Faenza. Divieto di transito (dalle 10 alle 12) anche in corso Mazzini, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pistocchi e l’intersezione con piazza della Libertà e piazza del Popolo e in corso Saffi, nel tratto compreso tra via Marco da Faenza e la piazza. Verrà infine istituito un doppio senso di circolazione in piazza Lanzoni tra il civico 1 e il civico 2 dalle 9 alle 12.