Federico Moccia al Festival “Suoni e Parole” a Brisighella il 27 agosto alle 21

Il 27 agosto sarà a Brisighella presso l’Anfiteatro Spada alle 21 Federico Moccia. Lo scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo sarà ospite al Festival “Suoni e Parole. Un simposio informale tra le Pietre di Luna”. L’evento sostituirà lo spettacolo musicale che avrebbe invece visto protagonista il musicista bolognese Andrea Mingardi che per seri motivi di salute ha dovuto annullare la serata.

Festival Suoni e Parole 2021

A condurre l’incontro con Federico Moccia sarà l’ influencer Maria Laura De Vitis che lo guiderà nella presentazione del nuovo libro “ Semplicemente amami”. Tra gli altri libri dell’autore romano si ricordano “Tre metri sopra il cielo”, “Scusa ma ti chiamo amore” da cui sono stati tratti gli omonimi film. La serata sarà accompagnata dalla musica con l’interpretazione originale di alcune pagine della grande canzone d’autore eseguite dal direttore artistico dell’evento Raffaello Bellavista accompagnato dalla pianista Maria Laura Berardo.

Info e prenotazioni

L’ingresso presso l’Anfiteatro Spada sarà consentito dalle 20.30 e la serata inizierà alle 21. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà all’interno del magnifico Convento dell’Osservanza a Brisighella. l concerti sono a ingresso libero. In ottemperanza alle normative vigenti, i posti disponibili sono limitati: è fortemente consigliata la prenotazione, per poter riservare i posti fino a esaurimento delle disponibilità. Per le prenotazioni contattare la Pro Loco Brisighella al numero 0546-81166 oppure scrivere una mail a iat.brisighella@racine.ra.it o a accademiadelmelosilvestre@gmail.com.