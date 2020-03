La messa in duomo della diocesi di Faenza-Modigliana arriva in diretta su Di.Tv

Un’iniziativa per permettere a tutti di partecipare, come diocesi, alle messe di Quaresima in questo momento di emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus. Nelle domeniche del 15, 22 e 29 marzo 2020, il vescovo di Faenza-Modigliana mons. Mario Toso presiederà la messa festiva quaresimale in Cattedrale alle ore 11 senza la partecipazione del popolo di Dio ma per il popolo di Dio. Sarà infatti possibile seguire in diretta Tv la recita del Rosario sul canale 210 del digitale terrestre (Di.TV) alle ore 11.