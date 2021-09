Atletica 85 Faenza: i risultati del Memoria Fantinelli 2021 e i prossimi appuntamenti

Anche quest’anno si è disputato il “Memorial Fantinelli”, meeting regionale di atletica su pista organizzato da Atletica 85 Faenza Bcc, nell’impianto comunale faentino intitolato a Raffaele Drei. Grazie alle nuove linee guida ed ai green pass che hanno permesso al pubblico di assistere, l’edizione di quest’anno non ha dovuto restare a porte chiuse.

XXV Memorial Fantinelli e Trofeo Fatima Ibrahim

Il fitto programma di gare ha intrattenuto il pubblico con gli oltre 400 atleti in gara. Tanti anche i bianco-azzurri a misurarsi nella gara di casa. Tutti i risultati sono disponibili sul sito dell’ Atletica 85 Faenza. Presenti anche le istituzioni comunali con il Sindaco Massimo Isola, il Vice Sindaco Andrea Fabbri, l’Assessore allo Sport Martina Laghi, il Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi e Alberto Morini in qualità di Presidente Fidal Emilia-Romagna. A premiare i vincitori delle gare dei lanci i fratelli Fantinelli, figli del Prof. Fantinelli, mentre l’allenatore Luigi “Gigi” Mariani ha premiato i 600m per il Trofeo Fatuma Ibrahim, intitolato a una sua atleta.

Prossimi appuntamenti

28simo Gran Premio Promesse di Romagna, 26 settembre dalle 9 presso il campo della Graziola

Tra i prossimi appuntamenti quello di domenica 26 settembre alle 9 al campo della Graziola con il 28simo Gran Premio Promesse di Romagna. Parteciperanno le categorie giovanili e promozionali maschili e femminili, a seguire dalle 9 cadette/i 2006-2007 nei 1500 m, ragazze/i 2008-2009 nei 1000 m, esordienti 2010-2011 nei 1000 m, pulcini 2012-2013 nei 500 m e primi passi 2014-2015 nei 500 m. Possono partecipare alla manifestazione tutti i tesserati Uisp/Fidal in regola con la certificazione medica per “Atletica Leggera” richiesta dalle normative vigenti. E’ necessario iscriversi, al costo di 2,50 euro entro le 23.59 del 25/09/2021 sul sito www.atleticando.net, tramite un responsabile di Società o un genitore / accompagnatore oppure scrivendo una mail all’indirizzo maratonina.faenza@gmail.com o sul posto presso apposito gazebo. Verranno premiati tutti i partecipanti con medaglia ricordo e premio di partecipazione. Per maggiori informazioni Carlo Visani – 347 8195020

XIX Maratonina Città di Faenza e del GP Promesse di Romagna 26 settembre dalle 9.30

Sempre il 26 settembre si disputeranno anche la Gara podistica Competitiva di km 21.1 con partenza prevista alle 9.30 e ritrovo alle 8 presso il Centro Sportivo Graziola, ma anche la Camminata ludico-motoria km 7/14/21.1 con partenza libera. Per maggiori informazioni : Maratonina 2021.