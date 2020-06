Faenza 2020: il centrodestra punta su Maurizio Marchesi, a giorni l’ufficialità

«Abbiamo diversi nomi su cui puntare, penso sia una cosa positiva per il centrodestra faentino»: con queste parole ieri sera, sabato 27 giugno, a Casa Spadoni Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti sul nome del candidato sindaco che sfiderà Massimo Isola (centrosinistra) e Roberto Gentilini (Potere al Popolo) alle Amministrative faenine di settembre. Come nelle previsioni, la serata di Casa Spadoni, a cui hanno partecipato circa 400 persone, non ha sciolto i dubbi sul candidato, ma col passare delle ore sembra sempre più accreditarsi a questo ruolo Maurizio Marchesi, giornalista, 51 anni, che ha sviluppato la sua carriera in particolare in ambito televisivo e attualmente collabora con Di.Tv e Ravennaweb tv. Dal 2017 è stato eletto presidente degli arbitri faentini dell’Aia (Associazione italiana arbitri). Oltre che dalla Lega, la sua candidatura sarà appoggiata anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia e potrebbe già essere ufficializzata nei prossimi giorni nel corso di una conferenza stampa anche se al momento dal centrodestra fanno sapere che «nulla è ancora deciso».