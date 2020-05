Nuove 52mila mascherine distribuite a Faenza: ecco dove e quando

Saranno in consegna nuovamente da domani, venerdì 8 maggio, le mascherine protettive naso/bocca per la cittadinanza. Si tratta di un quantitativo doppio rispetto al precedente e cioè 52.800 pezzi, inviate ai Comuni dalla regione Emilia-Romagna. La distribuzione è gratuita e, come la volta precedente, avverrà tramite due modalità: tramite ritiro in auto e a piedi, in questo caso a cura dei comitati di quartiere.

Distribuzione con ritiro in auto

Domani, venerdì 8 maggio, dalle ore 17 alle 18.30 e sabato 9 maggio mattina, dalle 8.30 alle 10, in stile drive-through, attraverso il finestrino abbassato della propria auto, in assoluta sicurezza e in modo veloce. I punti di distribuzione saranno due:

– in via Graziola nei pressi del PalaCattani, su entrambi i lati della carreggiata;

– in via Fornarina nei pressi della Coop Il Borgo sulla strada lato nord (direzione verso il centro città) su un unico lato della strada.

Distribuzione con ritiro a piedi (e consegna a domicilio per il quartiere Granarolo)

Quartiere Centro Sud

– Venerdì 8/5 dalle 18 alle 20 al Centro sociale centro sud, via Canal Grande 46

– Sabato 9/5 dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 al Conad Arena

Errano

– Venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e Sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:30

Presso la Parrocchia Santa maria del Rosario, Via Errano 4

Celle e Tebano

– Venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e Sabato 9/5 dalle 9:00 alle 11:30 presso la parrocchia di Celle, via Ospitalacci 188

Borgo Tuliero

– Venerdì 8/5 dalle 18.00 alle 20:00 e Sabato 9/5 dalle 9 alle 11:30 presso il Centro sociale Borgo Tuliero, via Tombarelle 91

Quartiere Borgo

– Sabato 9/5 dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14 alle 18 presso il Quartiere Borgo in Via Saviotti 1

Quartiere Centro Nord

– Venerdì 8/5 dalle 18 alle 20 e Sabato 9/5 dalle 8:30 alle 11:30 presso il Centro sociale Pertini, via Medaglie d’oro e presso la Parrocchia di San Marco

Quartiere Granarolo

– Consegne a domicilio a nuclei familiari con persone anziane e bisognose

Quartiere Reda

– Sabato 9/5 dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 18:30 in piazza Don Milani

Richieste telefoniche per persone anziane o impossibilitate

Per le persone anziane o impossibilitate a uscire di casa, le mascherine verranno consegnate a domicilio su richiesta telefonica o via e-mail contattando:

UrpUfficio Relazioni con il Pubblico

tel. 0546 – 691444 – 691449

e-mail urp.informazioni@comune.faenza.ra.it

Orario di apertura al pubblico:

da lunedì a venerdì: 8:30 – 13:00

il giovedì, anche dalle 14:45 alle 16:15

Foto: Quartiere Borgo