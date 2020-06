A Maria Teresa Montevecchi va il premio Faentino Lontano 2020

Con un po’ di ritardo rispetto al solito per l’impossibilità da parte del Comitato del Faentino Lontano di riunirsi in presenza, causa l’emergenza sanitaria, la Giunta comunale, preso atto delle valutazioni del Comitato stesso in merito alle candidature presentate, ha assegnato questa mattina le onorificenze del Faentino Lontano e del Faentino sotto la Torre per l’anno in corso. Il prestigioso riconoscimento di Faentino Lontano è andato a Maria Teresa Montevecchi.

Maria Teresa Montevecchi è stata Primario di Servizi di Igiene mentale a Modena

Maria Teresa Montevecchi è nata a Faenza il 18 gennaio del 1940 e attualmente risiede a Modena dopo un lungo percorso professionale in ambito medico psichiatrico. Ha frequentato il liceo Classico “Torricelli” di Faenza, conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna per poi specializzarsi in Neuropsichiatria presso l’Università di Modena, dove inizia la sua carriera presso il locale Policlinico che alla fine degli anni ’60 era considerato una delle scuole più avanzate in campo psichiatrico. Nel 1989, tramite concorso, diventa Primario dei Servizi di Igiene Mentale e di Assistenza Psichiatrica di Modena e circondario. Dopo il pensionamento, nel 1997, Maria Teresa Montevecchi ha continuato a svolgere attività privata ambulatoriale e di consulenza, anche in qualità di perito di ufficio e di parte redigendo perizie rotali presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Emiliano in Modena e in qualità di perito di parte presso tribunali civili per cause di accertamento di genitorialità, affido di minori, ecc.

Fin dal 1967 ha tenuto corsi di insegnamento nel campo psichiatrico-neurologico e di Npi, presso le Scuole di Specializzazione di Modena e Milano. E’ titolare di settantacinque pubblicazioni scientifiche apparse su riviste nazionali e internazionali, ha contribuito alla stesura di alcuni volumi scientifici ed ha partecipato a numerosi Congressi nazionali ed internazionali sulla Neurologia, sulla Psichiatria e sulla Neuropsichiatria infantile. Attualmente attiva in varie associazioni di volontariato, culturali e di beneficenza, Maria Teresa Montevecchi ha tre figli tutti nati a Faenza che tengono molto alla loro “romagnolità”.

La premiazione sabato 27 giugno

La cerimonia di consegna dei premi al Faentino lontano e al Faentino sotto la torre è fissata per sabato 27 giugno alle 20.45, con sede e modalità organizzative in corso di definizione per poter garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie di sicurezza in occasione di eventi pubblici.