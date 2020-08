Maria Pia Timo in scena il 26 agosto alla Molinella: la comicità per raccontare i mesi di lockdown

L’edizione 2020 di Teatro Masini Estate in piazza Nenni a Faenza chiude mercoledì 26 agosto alle ore 21.15 insieme a Maria Pia Timo che presenterà (in una serata già sold out) l’edizione “smart working” dello spettacolo Una donna di prim’ordine – guida pratica per sistemare l’armadio il cane e il marito, che l’attrice faentina ha scritto insieme al regista Roberto Pozzi.

Può un’attrice comica mettere in ordine la vostra vita che, dopo la pausa forzata della quarantena, rischia di riprendere i ritmi logoranti di prima? Siamo cambiati o torna tutto uguale? Settimane bloccati in casa a riordinare eppure adesso è come nulla fosse successo? Il lavoro da casa, il big bang della dispensa, le tante mail da smistare, la chat dell’ufficio, le chiavi da ritrovare ogni mattina, lo strazio della casa di famiglia da svuotare, la palestra, la chat della palestra, “… la mascherina? “Dove ho messo la mascherina?”, la chat dei vicini, “… lo prendi tu il latte?”, la chat delle mamme, le videolezioni, le videoconferenze, le lavatrici, le spam, le scadenze… Basta!

“Una donna di prim’ordine” è stata scritta insieme al regista Roberto Pozzi

Il “logorio della vita moderna”, per citare un vecchio Carosello, che ci ha fatto apprezzare l’eremitaggio monacale della quarantena, è pronto alla seconda ondata. Controsensi, rimedi, teorie scientifiche e non, riflessioni, metodi giapponesi, metodi della nonna, utopie e assurdità del nostro vivere… e soprattutto tante risate. Questi e altri ancora sono gli elementi portanti di un divertente e accorato a-solo per la ricerca della felicità in uno spettacolo che forse cambierà un po’ le vostre abitudini.