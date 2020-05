Il 13 maggio raccolta viveri di Mani Tese Faenza

Mercoledì 13 i volontari di Mani Tese Faenza, insieme ad altre associazioni locali passeranno di casa in casa per raccogliere i viveri che saranno donati alla cucina di solidarietà La Piccola Betlemme. Nel caso si volesse fare una donazione è possibile contattare: Alex: 338 16 25 499 o Andre: 346 4099 414. Si possono donare cibi quali: olio, sale, latte, cibo in scatola, biscotti zucchero, ma anche prodotti freschi e igiene personale. «Ci troviamo in un momento difficile per tuti – spiegano i promotori – ma per alcuni è più difficile che per altri. Per questo, una piccola condivisione è un gesto ancora più importante. Se vuoi contribuire ma non puoi il 13 maggio, ti aspettiamo con i viveri alla sede della piccola Betlemme, in via Manzoni,5. Ovviamente saremo dotati di tutti gli accorgimenti per proteggere la nostra e la vostra salute».