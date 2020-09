Luigi di Maio e Paola Taverna sabato 12 settembre a Faenza

Sabato 12 Settembre, dalle ore 11.30, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la senatrice Paola Taverna saranno in piazza della Libertà a Faenza per sostenere le ragioni del “Sì” al Referendum sul taglio dei parlamentari. Entrambe le votazioni – le elezioni amministrative e il referendum – si svolgeranno i prossimi 20 e 21 settembre.

Il referendum per il taglio dei parlamentari: in caso di vittoria del ‘Sì’ scendono a 600

Il 20 e il 21 settembre 2020 si voterà per un referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato. Si vota Sì o No e non è previsto il quorum. Il bicameralismo perfetto non verrà intaccato, ma in caso di vittoria del ‘Sì’ il numero dei deputati passerà dagli attuali 630 a 400, quello dei senatori eletti da 315 a 200. Queste cifre includono i parlamentari eletti all’estero: con la riforma otto deputati (oggi sono dodici) e quattro senatori (oggi sono sei).