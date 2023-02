“Le voci dei pozzi” di Mirco Denicolò al Festival Internazionale del Cinema sulla Ceramica

”Le voci dei pozzi” l’opera dell’artista faentino Mirco Denicolò, parteciperà come unico titolo italiano alla prima edizione del CICEMA, Festival Internazionale del Cinema sulla Ceramica, che si terrà i prossimi 24 e 25 Febbraio a Manises, nella provincia di Valencia in Spagna. La manifestazione raccoglie opere audiovisive riguardanti documentazioni che trattano artisti della ceramica, ceramica come materia della produzione artigianale e industriale, documenti etnografici e come video come media per la produzione artistica.

Le voci dei pozzi: soggetti in ceramica per un’opera multimediale fatta di suoni e materia

“Le voci dei pozzi” è un’animazione in cui i soggetti rappresentati sono interamente prodotti in ceramica. Tutti questi elementi descrivono una città acquatica sotterranea che collega i pozzi della pianura e le voci che la abitano. Una macchina musicale produce suoni che imprigionano queste voci dentro all’interno di vasi. Un collezionista raccoglie questi vasi e li conserva nella sua abitazione: da lì le voci continuano a chiamarci, come delle sirene.L’opera è stata realizzata con la co-regia di Massimo Garavini, autore delle animazioni, e con la collaborazione di un nutrito gruppo di professionisti.

Mirco Denicolò è un artista visivo che non si esprime solo tramite la ceramica. I primi esperimenti di utilizzo della ceramica per l’animazione risalgono al 2011, mentre dal 2014 i suoi progetti artistici sono diventati trans-mediali, cioè si sviluppano tra ceramica, grafica editoriale e video di animazione. “Le voci dei pozzi” che è stato proiettato in anteprima al Festival di Argillà di Faenza del 2022, sarà dunque presentato al CICEMA il prossimo venerdì 24 Febbraio ma ad oggi è visibile sul canale YouTube del suo autore.