Un nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali a Faenza

Mercoledì 25 maggio 2022 si è tenuto, in presenza, il colloquio e la proclamazione di Francesco Polidoro, nuovo laureato in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi, Corso di Laurea Triennale del Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell’Università di Bologna con sede a Faenza.

Francesco Polidoro è il nuovo laureato

Il laureato si chiama Francesco Polidoro, 24 anni, di Imola che ha presentato una tesi dal titolo “Prodotti pigmentati a base acquosa”, svolta in collaborazione con ADLER S.r.l. di Castel San Pietro Terme BO. Lo staff di Faenza ringrazia tutti i soggetti coinvolti in questo lavoro di tesi, in particolare l’azienda che ha ospitato il laureando per il tirocinio e augura al nuovo laureato tutto il meglio per la sua futura attività professionale.