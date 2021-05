La Piccola Betlemme: a Faenza una raccolta viveri il 29 e 30 maggio

Una raccolta di viveri, porta a porta, per aiutare la mensa “La Piccola Betlemme”. Sabato 29 e domenica 30 maggio 2021 i volontari, nel rispetto delle norme anti-Covid, suoneranno alle porte delle case della città dalle 8.30 alle 18 .

In alternativa si possono portare i viveri direttamente alla mensa in via Cantoni 48 (mercoledì dalle 15 alle 16.30, venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12), nel cortile della Pinacoteca.

Cosa si può donare? Cibo in scatola, legumi, pasta, sughi, frutta secca, latte, farina, sale, olio, marmellata… Prodotti di igiene personale e prodotti per pulizia: spugne, alcol e candeggina.

Per ulteriori informazioni scrivete su info@lapiccolabetlemme.it e per chi volesse proporsi come volontario può contattare Andrea 346 4099414 e Ludovica 349 6042226 di Mani Tese.