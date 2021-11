Al via a novembre La Bcc Soci Academy: seminari online su benessere e salute con esperti

Prende il via il nuovo format di contenuti digitali dedicato ai Soci de La Bcc. La Bcc Soci Academy è il nuovo progetto rivolto ai Soci de La Bcc che a partire da novembre propone uno spazio di formazione, informazione e condivisione su vari contenuti. La tematica di questi seminari, che si svolgeranno in modalità telematica, è quella della salute, del benessere. I Soci potranno seguire i seminari attraverso i canali social della Banca ed interagire durante la diretta ponendo domande e quesiti ai relatori oppure inviandole anticipatamente all’indirizzo soci@labcc.it. Maggiori info su www.labcc.it.

La Bcc Soci Academy: scopi e modalità del seminario online

“Si tratta di uno spazio di formazione, informazione e condivisione in cui i Soci potranno apprendere contenuti e porre quesiti agli esperti che di volta in volta affronteranno i temi proposti – spiega Monia Valgimigli Responsabile dell’Ufficio Soci e Relazioni Esterne de La Bcc. – I seminari si svolgeranno online e i Soci potranno seguirli attraverso i canali social della Banca. In passato abbiamo proposto questo tipo di attività formative in presenza avendo riscontri di gradimento da parte della base sociale, oggi vogliamo offrire un nuovo format di contenuti digitali. Partiremo con seminari dedicati al benessere ed alla salute, temi sui quali i Soci dimostrano grande attenzione, come testimoniano le adesioni che in questi anni ha raccolto il Progetto Salute nell’ambito delle manifestazioni sociali.”

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento sul tema dell’alimentazione è fissato per giovedì 18 novembre 2021 alle 18:30 con l’intervento del dott. Iader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, che vanta importanti collaborazioni con numerose testate televisive e giornalistiche e che ha seguito molti atleti professionisti e olimpionici. Mercoledì 24 novembre 2021 alle 18:30 il focus sarà su sport e salute con la testimonianza del dott. Roberto Corsetti, medico chirurgo specialista in cardiologia e medicina dello sport, tra i più noti cardiologi dello sport nell’ambito del panorama nazionale con competenze vaste soprattutto nell’ambito della medicina dello sport applicata al ciclismo.