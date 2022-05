Il 23 maggio alle 18.30 la presentazione del libro di Carla Fassari presso la casa Kaleidos

L’associazione Kaleidos ospita il 23 maggio alle 18.30 presso la Casa Kaleidos in via Castel Raniero, 6 la presentazione del libro di Carla Fassari “Le avventure di Pupi. La Dama bianca” per la collana Fili e Trame Junior, edito da Kalós con la prefazione di Nadia Terranova. Sarà presente l’autrice e seguirà un momento di convivialità con aperitivo.

Le avventure di Pupi. La Dama bianca

Penelope, per gli amici Pupi, è una ragazzina di quasi dodici anni. Ha perso la mamma quando ne aveva otto e adesso vive con il papà e i nonni a Messina. Le piace ascoltare la musica ad alto volume, la mitologia, guardare le serie tv e anche i video su Youtube, e come tutti i bambini nasconde dei piccoli segreti: vede quadri animarsi e sente voci nella notte. Fino a qui, tutto normale, o quasi. La scuola è appena finita, e Penelope viene mandata a trascorrere l’estate in campagna a Torre Antica, il paesino dei nonni materni. Qui prenderà consapevolezza delle sue doti “speciali” incontrando personaggi in bilico tra sogno e realtà: l’onnipresente bisnonna Catena, la stravagante signora Mimma, l’inquieta Elvira. Tra curiosità, nuove amicizie e strane visioni inizia così per Pupi un’insolita avventura.

Chi è Carla Fassari

Carla Fassari nasce a Messina nel 1967. Sin da piccola mostra interesse e curiosità per le storie mitiche della sua Sicilia, per il genere fantastico e i romanzi gotici. Comincia presto a scrivere brevi testi e a comporre le sue canzoni al pianoforte, che suona da autodidatta. Attualmente insegna a Faenza nella scuola primaria, occupandosi anche della gestione della Biblioteca del suo istituto.

Info

