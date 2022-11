Sabato 3 dicembre la consegna delle borse di studio all’Itip Bucci di Faenza

Sabato 03 dicembre alle 10 presso l’Aula Magna “G. Coppari” di via Nuova avrà luogo la cerimonia di consegna, ai migliori allievi dell’Istituto, delle borse di studio donate rispettivamente dalla Fondazione Bertoni, dalla famiglia di Primo Montanari, dalla Ditta MMB Software e dalla Federazione Maestri del Lavoro d’Italia e di Ravenna. Al termine della cerimonia di consegna delle borse di studio verranno consegnati i diplomi di stato conseguiti nell’a.s. 2021/2022.

La premiazione

All’evento è prevista la partecipazione del Sindaco del Comune di Faenza Massimo Isola, delle Autorità locali a livello provinciale e comunale, della Dirigenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei rappresentanti delle Associazioni di categoria che operano sul territorio a stretto contatto con il mondo del lavoro, soprattutto nei settori dell’industria e dell’artigianato. L’ITIP “Bucci”, in quanto realtà scolastica per tradizione inserita nel contesto produttivo della nostra zona, desidera condividere questo significativo momento con tutti i soggetti che a vario titolo hanno collaborato proficuamente per il raggiungimento degli obiettivi formativi dell’Istituto e che si sono spesi per fornire agli studenti occasioni importanti per la loro crescita culturale e professionale.