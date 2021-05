L’estate si avvicina e l’associazione faentina “Insieme a te” vuole farsi trovare pronta ad accogliere quante più persone nella spiaggia di Punta Marina ormai conosciuta in tutta Italia per l’attività di volontariato verso le persone con disabilità. Con l’iniziativa “La solidarietà corre veloce” sono stati raccolti oltre 8mila euro per una nuova fila di gazebi.

Le varie iniziative per raccogliere fondi

Acquistare un nuovo gazebo per poter raddoppiare l’ospitalità della spiaggia. Questo l’obiettivo della fondatrice Debora Donati per l’estate 2021. Per acquistare l’attrezzatura è necessario raccogliere circa 27mila euro, spesa che si aggiunge alle tante altre voci per allestire la spiaggia per la stagione estiva . Per questo motivo ‘Insieme a Te’ ha messo in campo alcune iniziative per raccogliere fondi. La prima, ‘Tri for Three’, un’impresa sportiva il cui ricavato era destinato all’associazione, si è svolta domenica 16 maggio. In questa occasione Eleonora Fiori con i suoi 3.800 metri di nuoto, Emily Tassinari con una maratona e Margherita Fiuzzi con 180 Km di bici, hanno permesso di raccogliere donazioni del valore complessivo di 2.352 euro. Una seconda iniziativa è stata la ‘100Km insieme a Te’ dello scorso sabato 22 maggio. Laura Spada e Samuele Battelli, indossando la maglia dell’associazione hanno percorso la loro 100Km di solidarietà, nel tracciato originale da Firenze a Faenza, chiudendola in circa 13 ore. A loro si è aggiunto il volontario faentino Martino Marzari, che ha partecipato invece alla Special Edition organizzata sul circuito di Imola aggiudicandosi il quinto posto e arrivando come primo faentino. Le donazioni sul sito dell’associazione www.insiemeate.org hanno superato le 6mila euro, cifra che sommata a quella raccolta della ‘Tri for Three’ supera gli 8mila euro. “Come tengo sempre a sottolineare -dice la presidentessa dell’associazione Debora Donati– la solidarietà corre fortissimo. È per questo che vorrei ringraziare di cuore questi gesti sportivi in favore della nostra opera e tutti quelli che hanno donato”.

L’associazione “Insieme a te”

Insieme a Te è stata fondata nel 2017 da Debora Donati. Nata per offrire la possibilità a persone affette da gravi patologie invalidanti e non autosufficienti di trascorrere un periodo al mare, l’associazione ospita ogni anno famiglie da tutta Italia. Dal 2018 l’associazione gestisce infatti uno stabilimento balneare nato in una parte di arenile pubblico che il Comune di Ravenna ha concesso a Punta Marina.