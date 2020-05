Il 9 maggio in streaming il Concerto per l’Europa del duo D’Antonio e Noferini

L’emergenza coronavirus non cancella il consueto Concerto per l’Europa, organizzato ogni anno in occasione della Festa dell’Unione Europea. A cura della Scuola di Musica Sarti, in collaborazione con Comune di Faenza e l’Unione della Romagna Faentina e senza cornice di pubblico, saranno le preziose sale del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza a ospitare l’evento che verrà trasmesso in diretta streaming sabato 9 maggio dalle ore 18 sui canali social – Facebook e YouTube – della Scuola di Musica Sarti.

Il concerto, preceduto dai saluti istituzionali, avrà come interpreti Donato D’Antonio (chitarra) e Roberto Noferini (violino) che eseguiranno musiche di Ibert, Corelli, Paganini, Bartok, Piazzolla. Al concerto è legata una raccolta fondi per la Croce Rossa di Faenza, per aiutare gli operatori sanitari in questo momento così difficile per loro e la nostra comunità.