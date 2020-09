Ignazio La Russa il 12 settembre a Faenza con Fratelli d’Italia

Sabato 12 settembre alle ore 11.30 il vicepresdiente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa sarà a Faenza a sostegno di Paolo Cavina sindaco e della lista di Fratelli d’Italia. «Questo testimonia quanto Fratelli d’Italia si stia battendo per portare a Faenza quel cambiamento che mai come oggi appare alla portata di Paolo Cavina e di tutta la sua coalizione – scrive il coordinatore comunale Stefano Bertozzi – Come gruppo Comunale di Fratelli d’Italia ci stiamo impegnando in maniera spasmodica per creare un filo diretto fra periferia e centro, tra le nostre istituzioni locali e le nostre istituzioni nazionali, Faenza ha bisogno di centralità anche politica e il legame sempre più stretto che stiamo cercando di ricreare con i nostri Parlamentari e con le nostre figure di vertice va proprio in questa direzione.

«Racconteremo a Ignazio La Russa quali sono i principali problemi della nostra città, lo faremo come Fratelli d’Italia e lo farà Paolo Cavina – prosegue la nota – Chiederemo un aiuto per il piano infrastrutturale che abbiamo in mente, chiederemo aiuto per il piano Sanitario. Il cambiamento è possibile, Fratelli d’Italia vuole esserne protagonista».