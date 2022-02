“Ieri l’altro”: a Faenza torna la mostra-mercato sull’antichità

Dopo due mesi di pausa, domenica 13 febbraio, dalle 9 alle 18, ripartono gli appuntamenti mensili con “Ieri l’Altro” la mostra mercato dedicata a modernariato, collezionismo, antichità e vintage.

60 stand di antichità, vintage, modernariato e collezionismo in Piazza del Popolo

L’evento si svolge in Piazza del Popolo, il cuore della storia, della cultura e del commercio faentino. A questa edizione sono attesi circa sessanta espositori, per una mostra dedicata ai tanti appassionati di manufatti, arte, ricordi ed oggetti “di una volta”.L’appuntamento con “Ieri l’Altro” in Piazza del Popolo a Faenza è la seconda domenica del mese, salvo indisponibilità della piazza per la concomitanza con altri eventi.

La mostra mercato coordinata da Blu Nautilus, gode del patrocinio del Comune di Faenza e della collaborazione di Faenza C’entro, Consorzio che persegue l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale, culturale e turistico di Faenza e del suo centro storico.