I Romagna Roosters vincono la prima edizione della Mediterranean Cup

Sono i Romagna Roosters, compagine nata dall’unione per la diffusione del football americano in Romagna tra Ravenna Chiefs e Faenza Broncos, i primi vincitori della Mediterranean Cup. La finale si è svolta sabato 12 settembre contro i Mustangs Mantova ed è terminata con il punteggio di 44 a 12 per i giocatori romagnoli. La squadra ha dimostrato di aver tenuto correttamente il campo imponendo un bel gioco in attacco e tanta tenacia in difesa.

Miglior giocatore della serata il giovane runningback Michele Mazzotti, che ha dimostra non solo ieri ma anche durante il torne una grande capacità di lettura di gioco, forza di volontà e tecnica. Questa unione tra le due città romagnole ha dimostrato a tanti che il lavoro duro, l’umiltà e la forza di volontà portano sempre ad un risultato. Ora, coppa alzata al cielo e una settimana di riposo in vista degli impegni amichevoli autunnali e (Covid permettendo) il prossimo campionato 2021.