Harmonia Mundi: la mostra di Enrico Versari dal 17 giugno nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo

Inaugura venerdì 17 giugno alle 19 Harmonia Mundi, una personale di Enrico Versari. La mostra, allestita nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo – spazio espositivo del Museo Diocesano di Faenza – è stata pensata come un percorso che si articola negli spazi rinnovati dell’antica sacrestia e della cappella invernale.

Harmonia Mundi

La mostra presenta una serie di opere che vanno dalla scultura alla pittura, dal disegno all’incisione offrendo uno sguardo antologico sull’intera opera di Versari. Filo conduttore della mostra è il rigore assoluto che l’artista persegue in ogni suo lavoro, in una inesausta ricerca di un ordine che ponga fine al caos. Geometrie dello spirito, potrebbero essere definite molte sue opere, costantemente attratte dalla luce. In esse l’oro, luce spirituale, emerge dalle tenebre come elemento essenziale per una armonia interiore, per una harmonia mundi.

Orari di apertura

La mostra, una iniziativa del Museo Diocesano di Faenza, rimarrà aperta fino a domenica 24 luglio, dal giovedì alla domenica (giovedì, venerdì, domenica dalle 16.30 alle 19, sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19). Ingresso libero nel rispetto della normativa anticovid vigente.

Info

Per informazioni: Giovanni Gardini, Museo Diocesano di Faenza, 340-3365131