Il 16 febbraio “Il Gobbo di Notre Dame” al Masini per regalare un defibrillatore a Faenza

La Pubblica Assistenza di Faenza in collaborazione con la compagnia Il Cancello ha organizzato la messa in scena per domenica 16 febbraio 2020 alle ore 17 al Teatro Masini di Faenza del musical “Il Gobbo di Notre Dame”. Le prevendite possono essere acquistate alla Ferramenta Chesi (via Canal Grande, 44) e alla Casa del Parmigiano (piazza Martiri della Libertà, 27). L’evento è organizzato per raccogliere fondi e il ricavato sarà utilizzato dall’associazione per regalare alla cittadinanza di Faenza un defibrillatore da installare nel centro cittadino in collaborazione con un’importante azienda del territorio e grazie all’intervento dell’amministrazione comunale.

Info spettacolo: tel 3383076071. Biglietto intero 10 euro, ridotto 7 euro (posto a sedere per bambini fino ai 12 anni). Il teatro e la biglietteria apriranno un’ora prima dello spettacolo.