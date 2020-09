Giulia Gandolfi campionessa regionale nei 400 ostacoli, 5 Allievi di Atletica 85 pronti agli Italiani

Nel lento ritorno alla normalità dello svolgersi delle competizioni di atletica leggera, il 5 e 6 settembre 2020 ha visto Atletica 85 Faenza Bcc cimentarsi a Modena nei Campionati Regionali Individuali della categoria Allievi e Allieve. Il risultato che spicca senza dubbio è il titolo di campionessa regionale di Giulia Gandolfi nei 400 ostacoli in 1’06″94. Titolo che conferma Giulia per il secondo anno consecutivo al vertice in regione nella categoria. All’esito di questa manifestazione sono ben cinque gli atleti di Atletica 85 che si sono meritati la partecipazione ai campionati italiani che si terranno la settimana prossima a Rieti: Aurora Bacchini e Benedetta Lanzoni (giavellotto), Mattia Ferri (salto in alto), la già citata Giulia Gandolfi (400 ostacoli) e Cesare Linguerri (800 m) (Nella foto di copertina, in quest’ordine da sinistra a destra).

I risultati dei Regionali di Modena

Tornando ai Regionali dello scorso weekend, ci sono anche altri buoni risultati, con Francesco Scarani 9° (11’’70) e Jacopo Niccolini 13° (11’’89) nei 100m e con Francesco Scarani anche 2° nei 200m in 23″58. Bene anche Cesare Linguerri 2° nei 1.500m in 4’09″60 PB e 6° nei 3000m in 9’23″41 PB, Arianna Marocchi 6^ nel lungo con 4,94m PB, Carolina Alvisi 12^ nel lungo con 4,50m, Benedetta Lanzoni 3^ nel lancio del giavellotto con 34,50m PB e misura che le dà l’accesso ai Campionati italiani di Rieti di categoria, Aurora Bacchini 5a nel giavellotto con 33,35m. Sempre nei lanci, ottima prestazione del promettente Ebenezer Chukwuem Abara che si è piazzato al 3° posto nel lancio del disco Juniores con una misura di 40,52m. Per concludere con il bronzo nella marcia 5km per Matilde Ponti con 34’48” ed il 4° posto per Lucia Biondi con 40’17.