I Giovani Democratici organizzano l’evento Dj Contest(azione) in concomitanza all’arrivo di Salvini

Una contestazione pacifica per promuovere musica e cultura. Venerdì 21 agosto nella sede del Partito Democratico di Faenza in via Pistocchi 9 si svolgerà l’evento Dj Contest(azione) promosso dai Giovani Democratici e aperto a tutti i componenti della coalizione di centrosinistra in concomitanza con l’arrivo in città del leader della Lega Matteo Salvini, previsto la sera stessa in piazza della Libertà .«Erano giorni che pensavamo a qualcosa da organizzare per far sapere a gran voce che a Faenza non c’è solo l’odio e la retorica populista – spiegano i Giovani Democratici – Volevamo aprire a un’alternativa, far sapere che qualcuno che dice no a tutto questo esiste. Così in concomitanza all’arrivo del leader leghista noi rispondiamo con la musica è la cultura»

«Un evento aperto a tutta la coalizione – prosegue la nota – in particolare a chiunque condivida come noi i valori dell’antirazzismo e antifascismo. Sarà un momento per ascoltare musica e scambiare due chiacchiere tra amici e bella gente (rigorosamente distanziati e con mascherina). È previsto un open mic sul tema razzismo, daremo possibilità a tutti di prendere parola. Siamo stufi della retorica razzista e fascista del leader della Lega».