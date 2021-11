Giornata europea del cinema d’essai il 14 novembre: il programma a Faenza e a Ravenna

Domenica 14 novembre è la Giornata europea del cinema d’essai. Cinemaincentro per l’occasione organizza due matinée con film di qualità e un piccolo momento di convivialità al Cinema Italia di Faenza e al Cinema Mariani di Ravenna.

Il programma di Cinemaincentro

Al Cinema Italia di Faenza alle 10.30, sarà proposto in anteprima il film che è valso all’attrice norvegese Renate Reinsve il premio per la migliore interpretazione femminile al Festival di Cannes: La persona peggiore del mondo. Al Cinema Mariani di Ravenna, sempre alle 10.30, toccherà invece a Petite Maman. Il delicato e apprezzatissimo film della regista francese Céline Sciamma era uscito qualche settimana fa ma non aveva ancora trovato spazio nelle sale ravennati. L’inedita forma della proiezione mattutina verrà arricchita dalla possibilità di acquistare un pacchetto che

prevede un piacevole momento di incontro. Con 1 euro in più rispetto al prezzo del biglietto, infatti, a Faenza sarà incluso un aperitivo dopo la visione del film nel salone del Cinema Italia, mentre a Ravenna, invece, la proposta prevede una colazione al bar dell’Osteria Passatelli prima della proiezione.

La Giornata europea del cinema d’essai

La Giornata europea del cinema d’essai è un evento organizzato dalla Cicae (Confederazione Internazionale dei Cinema d’Arte e d’Essai) e da Europa Cinemas, insieme a undici associazioni nazionali, per la promozione del cinema d’autore di produzione europea e, soprattutto, delle sale dove ancora, nonostante tutto, esso viene proposto.

Info e prezzi

Il solo film prevede un biglietto dal costo di 7 euro, mentre il film+aperitivo, valido per il Cinema Italia, e il pacchetto film+colazione per il Cinema Mariani avranno un costo 8 euro. Come da normativa vigente, per l’accesso alla sala sarà necessario indossare la mascherina e mostrare il Green Pass. Per altre informazioni: www.cinemaincentro.com

info@cinemaincentro.com oppure contattare il numero 0546.22367