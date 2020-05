Germano Zama: 500 mascherine donate all’ospedale di Faenza

Circa 500 mascherine certificate, lavabili e riutilizzabili, sono state fornite nelle scorse settimane dall’imprenditore Germano Zama all’ospedale di Faenza, che ha poi distribuito i Dpi ai vari reparti del presidio ospedaliero. «Ci sono state recapitate a marzo – specificano alcuni dipendenti dell’ospedale – in un periodo in cui le mascherine scarseggiavano e ne avevamo particolarmente bisogno. Trattandosi di mascherine di buona qualità, è stato davvero un gesto importante che ci ha permesso di svolgere al meglio e in sicurezza il nostro lavoro in un periodo particolarmente critico». Non è stato questo l’unico gesto di solidarietà dell’imprenditore faentino: in tutto, sono state 4mila le mascherine donate da Germano Zama ad altre realtà territoriali che si occupano di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. E parallelamente prosegue, in questi giorni, la produzione di mascherine originali e creative in vendita per i comuni cittadini.