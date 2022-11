Secondo appuntamento de “L’incontro col filosofo” il 9 novembre con Fausto Caruana

Mercoledì 9 novembre alle 21 si terrà il secondo appuntamento della rassegna “Incontro col filosofo” promossa dall’associazione Filò- Il filo del pensiero , dal titolo “Il cervello in azione”, con ospite il dott. Fausto Caruana, ricercatore presso il CNR di Parma. La serata avrà luogo a Faenza, nei locali della Fondazione Banca del Monte, dentro il complesso di Faventia Sales.

La rassegna “Incontri col filosofo”

La rassegna Incontri col Filosofo è composta da tre momenti, in cui si tratteranno diversi temi, a portata di un pubblico di non addetti ai lavori; l’idea è proprio quella di permettere a un pubblico vario di partecipare, in modo che tutti possano passare una serata a riflettere su temi attuali, vicini a noi, in compagnia di esperti nel settore. Il primo evento della rassegna si è svolto nella serata del 26 settembre, come tema della serata la Democrazia; il terzo e ultimo incontro si terrà il 19 dicembre e si tratterà del limite tra normalità e patologia.

Filò – Il filo del pensiero

Ad organizzare gli eventi è l’Associazione Filò – il filo del pensiero: l’associazione è nata a Bologna da un progetto di ricerca dell’Alma Mater Studiorum. Filò si occupa di filosofia e di pratiche filosofiche, ha lo scopo di portare la filosofia fuori dalle scuole e dalle accademie e di renderla fruibile da tutti. Perciò gli Incontri col Filosofo, della durata di circa un’ora e trenta, non richiedono una formazione filosofica, solo curiosità e interesse.

Per informazioni

Per informazioni chiamare 334-7011061