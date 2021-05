“Faenza riparte”: il programma delle serate di giugno 2021 nei corsi del centro

Le vie del centro di Faenza tornano ad animarsi con il consueto appuntamento dei martedì d’estate a luglio. Ad anticipare queste serate però ci saranno dieci aperture straordinarie, dalle 18.30 a mezzanotte a giugno: “Faenza riparte” è il nome di questa iniziativa promossa dall’associazione Faenza C’entro. Negozi aperti, aperitivi, degustazioni e cene, mercatini e musica dal vivo per tornare a vivere la città in sicurezza e all’aria aperta. A curare la parte musicale delle serate sarà l’associazione Rumore di Fondo che darà spazio in particolare ai gruppi locali.

Il programma

I martedì di giugno in Corso Matteotti

Per tutto il mese di giugno i mercatini di artigianato artistico animeranno i corsi del centro. In particolare nei martedì 1, 8, 15 e 22 Corso Matteotti ospiterà i banchi degli artigiani con l’accompagnamento di alcune proposte dei locali della via nell’ambito della rassegna Balconi & Cortili On air. Il 1 giugno La Mangeria del Corso ospiterà Jennifer Vargas, il 15 giugno invece la pizza al tegamino del 19.86 sarà accompagnata dal live di Moris Pradella e dalla redazione di Ang inRadio Faenza Indie. In Piazza Martiri della Libertà invece il Bar del Moro propone un aperitivo dj set. Accanto alla componente musicale anche quella artistica. Il Museo Internazionale delle Ceramiche organizza infatti i “Martedì del Mic“: il 1, il 15 e il 29 giugno alle 18 sono in programma visite guidate alla mostra “Alfonso Leoni. Genio Ribelle“. L’8 e il 22 giugno invece le visite si spostano alle 18 nella nuova sezione “Ceramiche popolari, design e rivestimenti tra passato e futuro”. Per entrare nel museo è però necessario prenotare la propria visita guidata contattando il numero 0546 697311 oppure scrivendo a info@micfaenza.org.

I mercoledì di giugno in Corso Garibaldi

Nei mercoledì 9 , 16 e 23 giugno invece le serate si sposteranno in Corso Garibaldi.Lungo la strada si potrà trovare anche il Mercato del Contadino a cura di Confartigianato Ravenna e Cia Agricoltori Italiani Romagna. Inoltre il 9 giugno in piazza San Francesco si esibirà il Trio Italiano nell’anteprima di “Ferragosto sotto le stelle” in una raccolta fondi per La Piccola Betlemme in collaborazione con Materiali musicali. Il 16 giugno invece dal balcone dell’hotel Vittoria risuonerà dalle 19.30 la musica del duo Valeria Magnani e Federico Baldassarri, sempre nell’ambito dell’iniziativa Balconi & Cortili On air. Il 23 giugno infine le degustazioni dell’Enoteca Invino AswineConsulting e del ristorante Napizz saranno accompagnate dai Cherry Notes Swing Trio.

I venerdì di giugno in Corso Saffi e Corso Mazzini

Infine Corso Saffi e Corso Mazzini ospiteranno le serate dei venerdì 4, 11 e 25 giugno oltre a nuovi appuntamenti della rassegna Balconi & Cortili On air. Il 4 giugno dal balcone dell’Ovs si esibiranno Francesco e Maria Sole Chiari nel tributo a Fabrizio De Andrè “Come una specie di sorriso”. L’11 maggio invece sarà protagonista il duo “La volta buona” composto da Rita Zauli e Francesco Chiari che si esibirà dal balcone di Benetton. Il 25 giugno la musica infine si sposta sul balcone di FMarket con il duo di Nicola Dotti e Clarissa Nicoletto “Soul Din Don”. Nuove opportunità di shopping, degustazioni e cene all’aperto ci saranno anche in via Cavour in tutti i giovedì di giugno.

Importante ripartire da giugno

La voglia di ripartire porta ad anticipare le iniziative di un mese. “Recuperare la socializzazione e aiutare le attività” sono i punti messi in evidenza anche dal vicesindaco Andrea Fabbri. Uno sguardo particolare cade infatti sulle attività commerciali del centro, come ha sottolineato Sergio Scipi, presidente del Consorzio “Faenza C’entro”. La serata di animazione in Corso Europa del 29 giugno aprirà in anticipo i martedì d’estate di luglio. Decisivo anche il contributo della Bcc e del Museo Internazionale delle Ceramiche.

Info e prenotazioni

Il programma delle serate è in aggiornamento e tutte le modifiche saranno comunicate sulle pagine social delle associazioni coinvolte oppure sul sito www.faenzacentro.it.