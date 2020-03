A Faenza salgono a 4 i positivi al Coronavirus, l’appello del sindaco: “State a casa”

L’annuncio è stato dato attraverso la pagina Facebook istituzionale del sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi. Dopo un primo caso di Covid-19 annunciato nei giorni scorsi, nella serata di mercoledì 11 marzo 2020 è arrivata la conferma di altri tre casi positivi a Faenza, che fanno salire il bilancio complessivo a quattro. Il sindaco, nel suo post, ha ribadito la necessità di rispettare quanto indicato dai decreti ministeriali nel contrastare l’emergenza Coronavirus.

Il sindaco Malpezzi: “Siate rigorosi e stiamo uniti. Passerà”

«Vi prego, solo coloro che hanno esigenze o obblighi di lavoro, necessità di cure proprie o di famigliari, o gli altri motivi di necessità chiariti dal Governo, escano di casa – scrive Malpezzi – Ieri sera i casi di positività al Covid-19 a Faenza sono saliti a quattro. Più si va in giro e più si diffonde il contagio. L’attività motoria all’aria aperta è consentita, ma non fatela in parchi o percorsi affollati di gente, sennò vi esponete a rischi. Siate rigororsi. Pensate agli anziani che conoscete (sono quelli che rischiano di più se si ammalano). Offritevi per portare loro la spesa o altri servizi essenziali. Stiamo uniti. Passerà».



In provincia di Ravenna 7 nuovi casi, l’aggiornamento di mercoledì 11 marzo 2020

Nella giornata di mercoledì 11 marzo, sono stati accertati nella provincia di Ravenna sette nuovi casi di positività (il totale sale così a 31): cinque uomini e due donne. Una delle due pazienti è ricoverata in ospedale, mentre l’altra, così come i cinque uomini, è a seguita a domicilio in quanto privi di sintomi o con sintomi lievi. La donna ricoverata ha 45 anni, l’altra 81 e gli uomini hanno 34, 57, 60, 55 e 23 anni. In Emilia-Romagna sono complessivamente 1.739 i casi di positività al Coronavirus, 206 in più rispetto all’aggiornamento di ieri pomeriggio.

‘Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus’: un conto corrente per le donazioni

La generosità dei cittadini non si ferma. Di fronte ai tanti che hanno chiesto di fare donazioni, la Regione ha deciso già da oggi di mettere a disposizione di chiunque voglia dare un contributo per la gestione dell’emergenza sanitaria il conto corrente della Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna (Iban: IT69G0200802435000104428964). Le donazioni si possono fare anche dall’estero, utilizzando il codice Bic Swift: UNCRITM1BA2. Con la causale di versamento ‘Insieme si può: l’Emilia-Romagna contro il Coronavirus’. Anche in questa circostanza, come è stato fatto per la ricostruzione post sisma, ogni euro raccolto e il suo utilizzo verranno resocontati pubblicamente.