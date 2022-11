Natale 2022 a Faenza: il calendario degli eventi dal 3 dicembre

Dal 3 dicembre Faenza si prepara a festeggiare il periodo natalizio. Il Consorzio Faenza C’entro presenta il ricco programma delle iniziative che coloreranno la città durante le festività. Il centro faentino sarà animato dalla calda atmosfera del Natale per oltre un mese grazie a luminarie, opportunità per lo shopping, allestimenti, attività per bambini e famiglie, giardini e momenti musicali e artistici. Numerose anche le novità come la nuova location dell’albero di Natale animato da luci a tempo di musica e la partecipazione dei rioni faentini.

Gli organizzatori

Gli eventi del Natale 2022, coordinati dall’agenzia Wap, a Faenza e il programma dei “Giardini a Natale” sono stati presentati in conferenza stampa martedì 29 novembre alle ore 11:30 presso la residenza Municipale (Sala Bigari) di Piazza del Popolo. Sono intervenuti il vicesindaco di Faenza Andrea Fabbri, la presidente del Consorzio Faenza C’entro Claudia Minardi, il responsabile del Servizio Ambiente e manutenzione Verde Faenza Marco Valtieri, il direttore artistico creativo Oscar Dominguez, l’Ing. Celotti Sergio AD Enomondo, il Capo Area Commerciale Faenza de La BCC Giacomo Severi e Alessandra Bentini per il Centro Aiuto alla Vita Faenza. “Il numero delle persone sedute a questo tavolo – dichiara il vicesindaco di Faenza

Andrea Fabbri – dimostra quanti sono gli attori coinvolti nell’organizzazione dei progetti natalizi. Sebbene sia un anno particolare per quanto riguarda la crisi energetica, non abbiamo voluto spegnere il Natale faentino, simbolo attorno a cui si stringe la comunità. Il Natale è un momento in cui si lavora a 360 gradi, dove si incontrano e collaborano più realtà del territorio.”

Marco Valtieri, responsabile del Servizio Ambiente e manutenzione Verde Faenza, afferma: “La XIII edizione significa che i Giardini a Natale piacciono e crescono grazie al numero dei sostenitori in aumento. Il Grande Giardino, di 500 mq, è studiato per omogeneizzarsi agli elementi già presenti in piazza della Libertà. Abbiamo lavorato affinché Il Natale e il Verde siano due componenti che si incontrano in un risultato armonico.”

Il calendario degli eventi

Dal 3 dicembre al 6 gennaio, il cuore della città sarà acceso da luci e colori, con le tradizionali luminarie natalizie. La calda atmosfera delle festività accoglierà faentini e non in Piazza del Popolo con un’installazione che abbraccia completamente il meraviglioso centro di Faenza. L’accensione si terrà alle ore 16 di sabato 3 dicembre alla presenza dell’Amministrazione comunale, accompagnata eccezionalmente dalla sfilata di sbandieratori e chiarine del Palio del Niballo. I fratelli Mauro e Roberto Gorini firmano quest’anno l’allestimento dell’albero di

Natale, posizionato per la prima volta di fronte al Duomo, che si animerà con luci a tempo di musica, colori e poesia, ogni 30 minuti, a partire dalle 17. Sempre il 3 dicembre, dalle 16.30, una street band di Babbi Natale coinvolgerà grandi e piccini a suon di percussioni e strumenti a fiato. In Piazza della Libertà, di fronte alla scalinata del Duomo, non mancherà l’Ufficio

Postale di Babbo Natale. Gli elfi accoglieranno nella loro magica casetta di legno i bambini che vorranno dedicare un disegno, un pensiero o richiedere il loro regalo a Babbo Natale. Inoltre, sarà possibile imbucare la propria letterina nell’apposita cassetta. I cittadini potranno portare presso la casetta giochi, libri, vestiti, prodotti per l’infanzia, tutti rigorosamente nuovi e altri doni da regalare, consentendo così a tutti i bambini e le bambine, anche meno fortunati, di avere un regalo da scartare sotto l’albero, grazie alla collaborazione del Centro Aiuto alla Vita. L’Ufficio Postale di Babbo Natale è aperto nelle giornate del: 3-4, 8-9-10-11, 16-17-18, 23-24 dicembre dalle 16 alle 19. Questa proposta è realizzata grazie al contributo di Caviro Extra. Inoltre, domenica 18 dicembre dalle 17, i Centauri di Faenza, organizzati dal Moto Club Winter Bikers, consegneranno a bordo delle loro moto pacchi “rombanti”. Per tutto il periodo delle feste, a partire dal 3 dicembre, nella splendida cornice di Piazza Nenni sarà attiva la pista di pattinaggio adatta a tutte le età, aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 23, sabato e festivi (incluso vacanze natalizie scolastiche) dalle 10 alle 23. Dal 26 novembre, in Piazza Martiri della Libertà, è già vivace l’installazione dedicata ai più piccoli del bruco mela. L’attrazione è aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 19.30, sabato e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Inoltre, nelle domeniche 4; 11; 18 dicembre, in Piazza del Popolo, tornerà il mercato straordinario. Grazie alla rinnovata collaborazione con Caviro, dall’1 al 31 dicembre, a fronte di un acquisto minimo di 20€ con scontrino unico nei negozi del circuito Faenza C’entro, i clienti potranno ricevere una cartolina valida per il ritiro gratuito di una bottiglia di Novebolle Romagna DOC Spumante Vigneti Romio e una di Sangiovese Romagna DOC Terre Forti, da effettuarsi presso la Caviroteca, in via Convertite 12, Faenza entro il 28/02/2023. La cartolina contiene, inoltre, la CAVIROTECA CARD, valida fino al 30/11/2023 con sconto del 20% da utilizzare per l’acquisto di altri vini in Caviroteca. Il 17 dicembre inoltre, dalle 15 alle 18, anche i Rioni partecipano al Natale faentino attraverso accoglienza e animazioni per tutte le età, presso le Sedi rionali. Ci sarà la

possibilità di visitare e conoscere i luoghi della tradizione dello storico Palio.

Tornano anche i Giardini di Natale

Dal 10 dicembre fino al 6 gennaio saranno allestiti, per la tredicesima edizione, i Giardini a Natale: Alberi! Alberi! Alberi! Torna quindi l’evento che vede progettisti e vivaisti cimentarsi nella realizzazione di giardini durante il periodo invernale. Confermata la collaborazione tra il Servizio Ambiente, Oscar Dominguez e Paola Capellaro per la direzione artistica dell’evento. Gli allestimenti saranno realizzati in Piazza della Libertà e nei corsi Saffi e Mazzini. Il programma completo sulla pagina Facebook Faenza Giardini a Natale. Il 10 dicembre si terrà una parata luminosa in Piazza della Libertà. Dalle 16:30 alle 19 due altissimi trampolieri e un giocoliere in costumi bianchi a luci led sfileranno in un’inedita scenografia natalizia. Dal 24 dicembre all’8 gennaio, e tutte le domeniche di gennaio, presso il Convento di San Francesco (piazza San Francesco, 14) sarà allestito il tradizionale presepe meccanico di San Francesco.

La gift card natalizia

Il periodo natalizio è inoltre una buona occasione per regalare la Faenza Gift Card, la carta regalo che può essere spesa negli esercizi commerciali del centro storico faentino che hanno aderito all’iniziativa, consultabili al sito www.faenzacentro.it/gift-card. Deciso l’importo da caricare, la card può essere ottenuta rivolgendosi agli uffici del Consorzio Faenza C’entro tel. 0546 061945, oppure richiedendola alle tabaccherie ed edicole che collaborano con esso. Le iniziative sono organizzate dal Consorzio Faenza C’entro grazie al coordinamento di Wap Agency, con il patrocinio e il contributo dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con il Servizio Ambiente Giardini, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese e delle aziende Caviro e Caviro Extra, e con la collaborazione della Cabina di Regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Parcheggio gratis

Torna il parcheggio gratis per gli acquisti a Faenza con il progetto “Shopping in C’entro”. In vista dello shopping natalizio e post festivo, Comune di Faenza, Môvs e Consorzio Faenza C’entro ripropongono l’iniziativa che sostiene le attività del centro storico, attraverso ore di sosta gratuita per i loro clienti. L’opzione sarà attiva dal 3 dicembre. A chi effettua acquisti nei negozi aderenti al Consorzio saranno consegnati appositi codici sosta che consentiranno di parcheggiare gratuitamente per due ore, in qualsiasi area di sosta del centro di Faenza. In tutto sono stati distribuiti ben 5mila coupon, per un totale di 10mila ore di sosta gratuita. A questi si aggiungono, come lo scorso anno, 16mila cartoline, consegnate ai cittadini insieme al periodico 6 in Unione – Faenza e’mi Paés, con cui i faentini potranno quindi recarsi in centro e sostare gratuitamente per due ore mentre fanno acquisti. Inoltre, novità di quest’anno, saranno inviati a tutti coloro che fanno acquisti utilizzando l’App Faenza Shopping Card i codici parcheggio direttamente sui propri smartphone, nella sezione dell’app Parking Smart Code. Il funzionamento dei codici per il parcheggio gratuito è semplice: l’opzione “Codice Bonus” è attivabile direttamente dal parcometro, selezionandola con il tasto (TT) dal 3 dicembre 2022 fino al 31 gennaio 2023. Una volta selezionata l’opzione, si dovrà digitare il codice ricevuto nel parcometro. Sarà comunque possibile aggiungere sempre ulteriore tempo di sosta al bonus per lo shopping, pagando in base alla tariffa di sosta della zona.