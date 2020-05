Acquisti in centro storico, per un’ora il parcheggio è gratis con Faenza C’entro

Una nuova iniziativa che permette di sostare gratis, per un’ora, in centro storico incentivando così gli acquisti presso i negozi e riallacciando così il rapporto unico e interpersonale che si ha con queste attività. Lo shopping di Faenza si arricchisce di “Parking Smart Code – Quattro passi per il centro”, un nuovo servizio offerto dal consorzio Faenza C’entro, con la collaborazione del Comune e di Movs.

Il funzionamento è semplice: ai clienti che effettuano acquisti nei negozi aderenti al consorzio saranno distribuiti codici sosta che consentiranno di parcheggiare gratuitamente per un’ora negli stalli abilitati della città. L’opzione ‘Codice Bonus’ sarà attivabile direttamente dal parcometro, selezionandola con il tasto (TT) fino al 30 giugno. Inserito il codice a parcometro e la targa dell’auto, verrà emesso un ticket di sosta di un’ora. Sarà comunque possibile aggiungere ulteriore tempo di sosta al bonus per lo shopping, pagando in base alla tariffa di sosta della zona.

Acquistando presso i negozi del consorzio, a disposizione un’ora gratis di parcheggio

«Tutto quanto successo con il Covid-19 ha messo in difficoltà la nostra mission – afferma il presidente del consorzio, Sergio Scipi – e ci siamo fin da subito attivati per sostenere i negozi del centro, particolarmente colpiti da questa pandemia dato che queste attività hanno come valore specifico il rapporto sociale tra negoziante e cliente e il concetto di servizio di prossimità». In tutto verranno distribuiti ben 3mila coupon per un totale di 3mila ore di sosta gratuita per gli acquisti in centro. La nuova promozione è attiva anche per chi ha sul proprio smartphone l’app Faenza Shopping Card: in questo casi si riceverà una notifica con un codice da usare.

Al momento l’iniziativa è valida fino al 30 giugno 2020

Con questo nuovo servizio Faenza C’entro e tutti i soggetti coinvolti vogliono unire le forze per sostenere le locali attività commerciali e artigiane. L’iniziativa si aggiunge al servizio di consegna a domicilio, lanciato nei giorni scorsi, che permette alle attività faentine aderenti al consorzio di portare i propri prodotti direttamente nelle case dei clienti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Faenza C’entro al numero 0546 061945. Sulla pagina Youtube di “Input Italia” è possibile vedere un video che spiega come utilizzare il “Parking Smart Code”.

Il video

Il progetto è proposto dal consorzio Faenza C’entro, Comune di Faenza e Movs – progetto delle società Input Srl e Abaco Spa, in collaborazione con la cabina di regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo de La Bcc.