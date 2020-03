A Faenza 86 casi di Covid 19 (+4), nella Romagna Faentina nessun nuovo caso

Nuovi quattro casi di Coronavirus a Faenza: è questo il bollettino che arriva nella giornata di domenica 29 marzo. Il totale di casi di Covid 19 registrati nel Comune manfredo sale così a 86. Per quanto riguarda gli altri Comuni della Romagna Faentina non si registrano nuovi casi e vengono confermati i numeri di ieri: Castel Bolognese 17, Solarolo, Brisighella e Riolo Terme 5, Casola Valsenio uno. Complessivamente, nella provincia di Ravenna, sono stati registrati 32 casi di Coronavirus in più. La giornata odierna segna purtroppo anche altri due decessi: si tratta di un uomo di 89 anni e di una donna di 92.

Il commissario Sergio Venturi: “Il trend è in calo, ci aspettiamo riduzione di contagi”

In tutto, in Emilia-Romagna, sono 13.119 i casi positivi, 736 in più rispetto a ieri. I casi lievi in isolamento a domicilio sono 5.726. Continuano a salire le guarigioni, che arrivano a 1.141 (+66). I pazienti in terapia intensiva sono 333, 17 in più di ieri. I decessi arrivano a 1.443: 99 in più. E prosegue anche il piano di rafforzamento dei posti letto: sono 4.995 quelli già allestiti in tutta la regione. Arrivate oltre 520mila mascherine. Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.475 (85 in più rispetto a ieri), Parma 1.809 (57 in più), Reggio Emilia 2.146 (150 in più), Modena 2.094 (172 in più), Bologna 1.504 (+157 in più rispetto a ieri, e 239 Imola, nessuno in più), Ferrara 300 (19 in più rispetto a ieri), Ravenna 553 (32 in più), Forlì-Cesena 642 (di cui 318 a Forlì, 18 in più rispetto a ieri, e 324 a Cesena, 12 in più), Rimini 1.357 (34 in più).

«Continua il trend osservato nei giorni precedenti – ha dichiarato il commissario ad acta all’emergenza, Sergio Venturi – quindi una moderata riduzione dei casi percentuali, confermati dalla riduzione degli accessi in Pronto soccorso e, attraverso il 118, in ospedale per polmonite interstiziale. Purtroppo, è ancora alto il numero dei decessi, ma ci aspettiamo comunque una significativa riduzione sia dei contagi che dei decessi nei prossimi giorni». «Stiamo ponendo particolare attenzione alla situazione delle case protette, che ormai restano l’unico vero focolaio d’infezione sul territorio, perché – chiude Venturi – osserviamo come le misure di distanziamento sociale comincino a dare i primi risultati. Ma non è questo il momento di mollare: rispettiamo tutti regole e restrizioni».