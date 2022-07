Al via la rassegna Ex Salesiani Summer Village dal 7 luglio

Saranno tre le serate proposte da Faventia Sales all’insegna di musica, arte, mercatini e divertimento per tutte le età. La rassegna, che prende il nome di “Ex Salesiani Summer Village”, vede illuminare l’area degli Ex Salesiani nei giovedì 7 e 21 luglio e 25 agosto, a partire dalle 19.30.

Ex Salesiani Summer Village

“Nel complesso degli Ex Salesiani ancora una volta vengono ospitati contenuti di grande interesse e qualità per la città – dichiara l’Assessora al turismo Federica Rosetti. Anno dopo anno, con la rigenerazione di questi spazi, che hanno richiesto un importante impegno, gli ex Salesiani stanno assumendo il ruolo di uno dei centri più vivaci sul fronte culturale e sociale di Faenza. Per questo va riconosciuto l’importante lavoro fatto da Faventia Sales, che come amministrazione, ringraziamo, e che da anni si impegna per la rigenerazione del complesso anche attraverso l’organizzazione di tanti eventi e appuntamenti”. “L’indirizzo del direttivo di Faventia Sales – aggiunge Leonardo Ricci, consigliere di Faventia Sales – è quello di rendere vivo questo luogo. Il target dell’iniziativa sono le famiglie con bambini e le attività in programma sono frutto di una collaborazione

importante di tutte le realtà presenti nel complesso. L’estate nel complesso Ex Salesiani sarà ricca di iniziative e tra queste ricordiamo il Post Talk del 24 settembre e come novità 2022, il 10 e 11 settembre, il Faventia Challenge, una gara ufficiale di Crossfit”. Tanti ingredienti caratterizzeranno la rassegna, coinvolgendo le attività del complesso, come la Scuola di musica “Giuseppe Sarti”, E-Kafè Bistrot, il Mens Sana e non solo. Non mancherà la musica con i concerti nella chiesa e nel cortile interno del Complesso. In particolare, il 7 luglio ci sarà un concerto in omaggio a Lucio Dalla che si terrà proprio nel

cortile interno. Il 21 luglio, invece, il luogo deputato alla musica sarà la Chiesa. Infine, ad agosto le attività del Corso Musicale estivo Marco Allegri coinvolgeranno numerosi artisti. Come ogni anno, i bambini sono al centro della rassegna attraverso l’organizzazione di giochi e intrattenimento come: gonfiabili gratuiti, giochi di legno, spettacoli di magia e laboratori a cura della cooperativa Kaleidos. Per gli amanti dell’arte si potrà sperimentare il proprio talento tramite sessioni di disegno

dal vivo proposte dal gruppo Foore Animation di Contamination Lab.

Spazio anche per lo sport

Lo sport sarà protagonista anche nel 2022 grazie ad incontri e attività di avviamento con le varie società faentine. Ci saranno esibizioni sportive di ginnastica: il 21/07 la società Diamante Torelli Faenza (ritmica), il 25/08 la società Club Atletico Faenza (ritmica e artistica), entrambe nella zona solitamente utilizzata per il parcheggio e sarà anche possibile conoscere realtà quali Progetto Crossfit Faenza e il Faventia Calcio. Sotto i portici saranno allestiti mercatini di oggetti e accessori handmade. La mostra fotografica in programma è quella dal titolo “505 – Paesaggi che raccontano un sentiero”, esposizione di foto, che sarà allestita sotto la splendida cornice degli alberi davanti alla scuola di Musica, per raccontare attraverso immagini, un viaggio fatto lungo il sentiero CAI 505, che partendo dalle Bocche dei Canali di Faenza raggiunge il passo della Colla, attraversando l’Appennino Tosco-Romagnolo. La prima novità di quest’anno sono gli incontri formativi con le psicologhe del centro psicologia faentino che, attraverso incontri gratuiti aperti al pubblico, approfondiranno temi quali i disturbi dell’apprendimento, disattenzione e iperattività e memoria. Tra le novità c’;è anche Podere Cimbalona, azienda agricola che terrà un incontro formativo e divulgativo sul loro particolare modo di fare agricoltura.

Cosa offre il Summer Village

Il Summer Village dona la possibilità alle varie attività presenti nel Complesso di mettersi in mostra tramite banchetti con punti informativi in tutte le date della rassegna come, ad esempio, l’agenzia per il lavoro E-Work che offrirà un momento di consulenza gratuita per aiutare nella ricerca e orientarsi nel mondo del lavoro. Come ogni anno la gastronomia non può essere in secondo piano dato che oltre agli aperitivi e cene dell’E-Kafé Bistrot nella corte interna ci sarà il classico e ricco menù del Mens Sana. Il programma dettagliato di ogni singola serata degli “Ex Salesiani Summer Village” sarà pubblicizzato ad hoc sulle pagine social e sul sito di Faventia Sales a ridosso di ognuna delle tre date in calendario.

Informazioni

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0546 697546 o scrivere a info@faventiasales.it. L’ingresso carrabile del Complesso Ex Salesiani di via Mura Diamante Torelli 67 sarà interdetto alle autovetture, mentre quello pedonale è in via San

Giovanni Bosco 1. Le iniziative sono organizzate da Faventia Sales.