Faenza nel cuore: il 10 gennaio confronto con tutti i candidati faentini alle regionali

«La pluralità e la democratica rappresentanza di tutte le voci e le sfaccettature della società è da sempre uno dei pilastri fondanti del nostro movimento associativo – spiegano gli organizzatori – Perciò abbiamo voluto creare una serata nella quale dare la possibilità a tutti i candidati di presentare le proprie idee e proposte per il futuro della Regione. Le proposte per il futuro saranno al centro della serata». Sono stati invitati tutti i candidati faentini alle elezioni regionali . L’evento sarà moderato da Michele Donati.

Visto l’avvicinarsi delle elezioni politiche Regionali 2020 che vedranno sfidarsi i candidati a presidente e le rispettive liste, l’associazione “Faenza nel Cuore” ha voluto creare per i cittadini un’opportunità di presentazione di tutti i candidati faentini nelle varie liste. La serata avrà luogo il 10 gennaio 2020 alle ore 20.30 all’Hotel Cavallino in via Forlivese, 185.

Giornalista, sono nato a Faenza e dopo la laurea in Lettere all’Università di Bologna frequento il master in 'Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali' dell’Università di Venezia/Scuola Holden. Ho collaborato con diverse testate locali e nazionali come Veneto Economia, Alto Adige Innovazione, Cortina Ski 2021, Il Piccolo, Faenza Web Tv. Ho partecipato all'organizzazione del congresso nazionale Aiga 2015 e del Padova Innovation Day. Nel 2016 ho pubblicato il libro “Un viaggio (e ritorno) nei Canti Orfici” (Carta Bianca editore) dedicato al poeta Dino Campana. Amo i cappelletti, tifo Lazio e, come facendo un puzzle, cerco di dare un senso alle cose che mi accadono attorno.