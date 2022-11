La faentina Elisa Emiliani pubblica il suo secondo romanzo “La Trappola”

Giovedì 24 novembre è uscito per la casa editrice romana Moscabianca Edizioni il secondo romanzo di Elisa Emiliani,

La Trappola. L’autrice faentina torna alla narrativa lunga dopo l’esordio nel 2019 con Cenere, romanzo pubblicato

dalla casa editrice Zona 42, e alcune esperienze nel campo della narrativa breve, tra cui la pubblicazione del racconto Il

chiostro all’interno dell’antologia di Moscabianca Edizioni Hortus Mirabilis. Storie di piante immaginarie.

“La trappola”, di Elisa Emiliani

In questa nuova opera, Emiliani innesta su un’ambientazione contemporanea un gioco di specchi che scardina il tessuto

della realtà: Anna e Lena, le due protagoniste, vivono nello stesso mondo ma in due dimensioni parallele, e sarebbero la

stessa persona se qualcosa non avesse dato avvio a uno sdoppiamento del reale. Una vecchia casa in campagna di proprietà delle loro famiglie, La Trappola, sembra essere all’origine di questa forbice dimensionale, dopo essere stata teatro di un infausto evento che affonda le radici nella storia italiana della prima metà del Novecento. Anna e Lena non sanno di essere in due, ma avvertono una connessione impalpabile e notano tracce nel proprio mondo di una contaminazione con la dimensione gemella. In particolare, è la comparsa improvvisa di un neonato alla Trappola a risvegliare in entrambe le giovani donne il desiderio di mettere in discussione la propria vita per inseguire speranze

e ossessioni. Così Anna rivedrà nel bambino il fratellino che ha perso in tenera età, mentre Lena si getterà in un’indagine solitaria per scoprire la vera identità di un’artista che ritrae nei propri quadri proprio La Trappola. Elisa Emiliani intesse una doppia narrazione legata da un filo rosso di rimandi e parallelismi, senza però distogliere mai lo sguardo dall’interiorità delle protagoniste, di cui seguiamo la lotta contro il dipanarsi di un destino che sembra segnato, ma del quale entrambe possono forse tornare a essere padrone.

Chi è Elisa Emiliani

Elisa Emiliani, millennial, vive di fianco alla Linea Gotica col marito pittore. Si è laureata in Filosofia semiotica a Torino, ha vissuto in Inghilterra e in Spagna per poi tornare in Romagna, dove l’aria è più dolce e le colline trasudano memoria. Ha frequentato la Bottega di Narrazione di Giulio Mozzi e nel 2019 ha pubblicato con Zona 42 il romanzo distopico Cenere. Ha un sito web: verdeinchiostro.academy.