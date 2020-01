Elezioni regionali: il 12 gennaio dibattito Rontini e Liverani promosso dalla Gfe

L’incontro sarà aperto da una breve introduzione sulle principali competenze della regione Emilia- Romagna. Seguirà una rapida spiegazione sulle modalità di voto , a seguito della quale inizierà il confronto. Le domande poste agli invitati si concentreranno su tre tematiche: s viluppo economico, sanità e ambiente e territorio. « Non trattandosi di un’iniziativa di natura propagandistica – spiegano i promotori – è gentilmente richiesto ai partecipanti di non compiere azioni di volantinaggio in concomitanza del suo svolgimento». L’iniziativa è autogestita e autofinanziata dalla sezione faentina della Gioventù Federalista Europea. Sarà possibile, all’ingresso dei locali presso i quali si svolgerà l’incontro, fare una donazione a sostegno dell’organizzazione dell’iniziativa.

Il 12 gennaio 2020, la sezione faentina della Gioventù Federalista Europea (Gfe) propone alla cittadinanza un confronto tra i candidati alle elezioni regionali del 26 gennaio. L’evento avrà luogo nell’aula 4 del complesso Faventia Sales (via San Giovanni Bosco 1, Faenza), dalle ore 20.45 alle ore 22.30. Il confronto prevede la partecipazione di Manuela Rontini, rappresentante del Partito Democratico, e di Andrea Liverani, esponente della Lega. Entrambi i partecipanti al confronto hanno fatto parte del consiglio regionale uscente, e sono attualmente candidati per un secondo mandato. Il dibattito sarà moderato dal giornalista di Buonsenso@Faenza e Il Piccolo Samuele Marchi.

Samuele Marchi

Giornalista, sono nato a Faenza e dopo la laurea in Lettere all’Università di Bologna frequento il master in 'Sviluppo creativo e gestione delle attività culturali' dell’Università di Venezia/Scuola Holden. Ho collaborato con diverse testate locali e nazionali come Veneto Economia, Alto Adige Innovazione, Cortina Ski 2021, Il Piccolo, Faenza Web Tv. Ho partecipato all'organizzazione del congresso nazionale Aiga 2015 e del Padova Innovation Day. Nel 2016 ho pubblicato il libro “Un viaggio (e ritorno) nei Canti Orfici” (Carta Bianca editore) dedicato al poeta Dino Campana. Amo i cappelletti, tifo Lazio e, come facendo un puzzle, cerco di dare un senso alle cose che mi accadono attorno.