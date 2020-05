Per don Luca una 100 km speciale: “Percorrerò le tappe di spiritualità in Romagna”

Con la 48^ 100 km del Passatore rinviata al 2021 causa pandemia Covid-19, gli appassionati dell’ultra maratona Firenze-Faenza intitolata a Stefano Pelloni hanno escogitato modalità differenti per onorare la storica manifestazione. Tra questi fan troviamo anche don Luca, della parrocchia di S.Savino a Faenza, che correrà una personale 100 km in territorio romagnolo seguendo un itinerario spirituale. «Vorrei dedicare questa corsa a qualche santo, ma in particolare quest’anno a tutto il personale del mondo della sanità: medici, infermieri, malati, parenti e amici dei malati», afferma don Luca, sottolineando quelli che definisce come ‘i santi di oggi’.

Una corsa 2020 dedicata ai ‘santi di oggi’

«Ci sono i santi medici di ieri e di oggi – prosegue il parroco – ma anche i santi della porta accanto. Ci sono i testimoni che anche in questi giorni si sono spesi per il bene dei loro fratelli: persone comuni, solitamente dimenticate, che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia». L’itinerario della “100 km di casa” corsa da don Luca è consultabile all’indirizzo: www.parrocchiasansavino.it e sul sito della 100 km del Passatore www.100kmdelpassatore.it. Il sacerdote, nel corso del suo pellegrinaggio, non mancherà di far visita agli ospedali e alle case di riposo disseminate lungo il percorso.