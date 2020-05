Dal 2 giugno riparte “Faenza… passo dopo passo”

Dal 2 giugno 2020 riprendono a Faenza i percorsi a piedi di “Faenza… passo dopo passo 2.0”, attività ormai consolidata di promozione della salute e del benessere e seguita in media da un centinaio di persone per ogni camminata. L’iniziativa, promossa e coordinata dal Comune di Faenza e resa possibile grazie alla partecipazione di un gruppo di volontari, era stata interrotta a seguito delle misure restrittive adottate per la gestione dell’emergenza Covid-19. Le camminate partiranno sempre da piazza della Libertà presso la Fontana Monumentale, tutti i martedì e venerdì alle ore 21, a eccezione del 2 giugno in cui la partenza è anticipata alle 20.30.

Appuntamento il martedì e venerdì sera ore 21

Nel rispetto delle misure in essere per l’attività sportiva, i partecipanti dovranno indossare la mascherina e a mantenere durante la camminata una distanza interpersonale di almeno 2 metri (tranne nel caso in cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone non completamente autosufficienti). L’iniziativa “Faenza… passo dopo passo 2.0” promuove la camminata quale una delle principali stimolazioni funzionai raccomandate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per garantire il benessere e l’equilibrio psico-fisico e sociale. Camminare almeno 30 minuti a passo svelto per almeno due giorni alla settimana aiuta a prevenire e controllare alcune patologie legate alla sedentarietà quali diabete, malattie cardiovascolari e osteoporosi. Inoltre, camminare all’aria aperta contribuisce a migliorare l’umore e il benessere psicologico, e farlo in gruppo contribuisce alla socializzazione.

«Con grande piacere annunciamo la ripartenza delle camminate di Faenza… passo dopo passo 2.0 – commenta l’assessore allo Sport Claudia Zivieri – Grazie ai volontari, che ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale per la grande disponibilità, possiamo ripartire con gli appuntamenti del martedì e venerdì sera, nel rispetto delle nuove misure legate al Covid-19. Dopo i due mese di lockdown, è grande il desiderio di uscire di casa e di socializzare: queste camminate ci permettono di farlo in maniera sicura, contribuendo al benessere psico-fisico delle persone, e sono uno dei tanti tasselli con cui riprendiamo le nostre buone abitudini».