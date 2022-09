Al via i corsi di scrittura creativa di Cristiano Cavina a Faenza da ottobre

I laboratori di scrittura creativa con Cristiano Cavina raddoppiano a Faenza. A partire da ottobre 2022 prenderà avvio il consueto laboratorio di scrittura creativa della domenica mattina che vede la partecipazione di numerosi studenti con già all’attivo romanzi o racconti pubblicati da case editrici nazionali, riviste e periodici.

Le novità di quest’anno

Da quest’anno debutta anche il corso serale del mercoledì per chi preferisce un percorso concentrato in sole 6 lezioni e pensato per chi vuole confrontarsi per la prima volta con l’arte dello scrivere. Per imparare a scrivere un buon romanzo infatti c’è un’unica cura: studiare. E con i laboratori di scrittura creativa di Cristiano Cavina è possibile farlo. Sono già vari anni che lo scrittore casolano indossa i panni del professore anche a Faenza oltre che a Torino, Milano e in numerose altre località. A Faenza la particolarità è che gli studenti sono delle età più diverse: dagli adolescenti fino a chi ha superato già da un po’gli “anta”. Non sono infatti previsti limiti di età per la partecipazione perché per imparare a scrivere non è né mai troppo tardi né mai troppo presto.

Il programma del corso

Le lezioni prevedono un programma flessibile che viene “ritagliato” con maestria di volta in volta in base alle esigenze della singola classe. E non si pensi a noiose lezioni teoriche, i laboratori di Cristiano Cavina sono un concentrato di suggerimenti, aneddoti, consigli, esperienze di prima mano su come si scrive e cosa è meglio fare per promuoversi. Il tutto in un clima disteso e divertente che permette anche ai più timidi di rilassarsi e imparare così a scrivere con piacere.

Il livello base del laboratorio non prevede alcuno sbarramento all’accesso: l’unica attitudine richiesta è la voglia di scrivere. Il livello avanzato è invece preferibilmente riservato agli studenti che hanno già frequentato almeno un

altro corso di scrittura creativa con Cristiano Cavina. Se finora si è scritto solo per se stessi custodendo le proprie creazioni in un cassetto, questa è l’occasione giusta per mettersi alla prova, ascoltando i preziosi consigli di un vero scrittore. Numerosi sono infatti gli studenti di Cristiano Cavina che hanno già pubblicato con case editrici nazionali: “I custodi della Leda” di Stefano Corradini, “Mezza luce, mezzo buio, quasi adulti” di Carlo Bertocchi candidato al “Premio Campiello”, “U Milanese” di Antonio Caserta, “Sotto un cielo di bombe” di Eugenia Di Guglielmo, “Le scelte che non hai” di Francesca Baccarini, “Fa freddo ma ti aspetto” di Shadyir Marraudino. E moltissimi altri hanno visto la pubblicazione di un proprio racconto su riviste specializzate o la premiazione a concorsi di rilevanza nazionale.

Info e prenotazioni

I laboratori sono a numero chiuso e sono organizzati da Music Academy Faenza nell’ambito del progetto Area 51 con il patrocinio del Comune di Faenza e il contributo di Ballardini Cleto impianti idro-termo-sanitari. Sono

previste quote ridotte per iscrizioni entro il 03/10/22 (livello avanzato) e il 16/10/22 (livello base). Maggiori informazioni su www.musicacademy.it

Chi è Cristiano Cavina

Cristiano Cavina nasce a Casola Valsenio nel maggio del 1974; cresce in viale Neri, nelle case popolari, con sua madre, che l’ha cresciuto da sola. Ama raccontare le cose che conosce da vicino come la sua infanzia in ‘Alla grande’ (Premio Tondelli) e ‘Un’ultima stagione da esordienti’; la sua storia di figlio senza padre e di padre fuori dagli schemi nei ‘Frutti dimenticati’ (Premio Castiglioncello, Premio Vigevano, Premio Serantini, Selezione Premio Strega). ‘La pizza per autodidatti’ nasce davanti al forno della pizzeria Il Farro di Casola Valsenio dove Cristiano ha impastato pizze fin da ragazzino: è come la sua vita, unisce mondi che sembrano lontani, tra segreti preziosi sulla pizza e racconti esilaranti. ‘Pinna Morsicata’ (premio Laura Orvieto) è il primo romanzo per piccoli lettori scritto da Cristiano. Nel 2017 esce ‘Fratelli nella notte’ per Feltrinelli, un romanzo sul fronte del ’44 sulle colline romagnole. Nel 2018 si aggiunge per i più piccoli ‘Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. Ostili’ e a settembre 2019 esce una nuova avventura della stessa saga: ‘Pepi Mirino e la macchina del buio’. ‘Ottanta rose mezz’ora’ è uno dei suoi romanzi più sconvolgenti, tra le proposte per il Premio Strega 2019. Nel 2022 esce “La parola papà” per Bompiani.