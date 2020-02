Coronavirus: link utili per rimanere sempre aggiornati

Due possibili focolai di Corona Virus, definito tecnicamente COVID-19, hanno alimentato negli ultimi due giorni la cronaca delle testate. Come avrete notato, abbiamo fino ad ora preferito il silenzio, in quanto non ancora interessati localmente dalla situazione. Ora, con la dichiarazione del presidente Bonaccini rispetto alla chiusura delle scuole e la sospensione dei raduni a scopo ricreativo (associazionismo, sport, …) fino al 1° marzo, crediamo essenziale fornire a tutti i nostri lettori una guida per approfondire il tema.

Coronavirus: un elenco di siti web utili da visitare se volete saperne di più

Non vogliamo dire la nostra, quanto segnalare una serie di strumenti web che stiamo utilizzando in redazione per chiarirci le idee su ciò che sta accadendo.