Coronavirus: primo caso a Faenza

Oggi, domenica 8 marzo, Giovanni Malpezzi ha annunciato il primo caso di Coronavirus a Faenza dalla sua pagina Facebook. La notizia si inserisce nel bollettino odierno della regione Emilia Romagna su tutti i casi: 528 Piacenza (49 in più rispetto a ieri), 276 Parma (47 in più), 113 Rimini (9 in più), 97 Modena (15 in più), 70 Reggio Emilia (22 in più), 62 Bologna (13 in più), 15 Forlì-Cesena (8 in più), 13 Ravenna (3 in più), 6 a Ferrara (4 in più rispetto a ieri).

Ausl Romagna afferma il paziente è in buone condizioni, ricoverato presso l’unità di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ravenna e tutti i suoi contatti sono già stati tracciati e si trovano attualmente in isolamento.

Malpezzi: “Niente panico ma massimo scrupolo e rigore nel seguire le disposizioni fornite dalle istituzioni. La leggerezza di qualcuno potrebbe danneggiare l’intera comunità.”

Giovanni Malpezzi dal suo profilo spiega che “In merito al caso di un cittadino di risultato positivo al Coronavirus, voglio rassicurare sul fatto che questa situazione, così come quelle relative a tutti i casi riscontrati in provincia di Ravenna negli ultimi giorni, è seguita con la massima attenzione dal Dipartimento di igiene pubblica dell’Ausl Romagna, e che sono già stati attivati tutti i protocolli previsti in simili circostanze. Il dipartimento ha infatti svolto l’indagine epidemiologica, chiarendo che l’esposizione al virus si è verificata verosimilmente fuori Regione, ed individuando tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con il paziente, per le quali sono stati presi i provvedimenti dovuti a loro tutela e al fine del contenimento della diffusione della malattia.“

Malpezzi sul caso di Coronavirus: “Attenersi alle disposizioni con rigore ma senza paure immotivate”