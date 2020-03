Coronavirus Faenza: 18 casi totali (+4), di cui 1 guarito e 1 deceduto

Salgono a 18 i casi totali di Coronavirus registrati a Faenza. Il nuovo bollettino, fornito dal sindaco Malpezzi lunedì 16 marzo 2020, afferma che si tratta di una ragazza di 23 anni, di un uomo di 46 anni, entrambi in buone condizioni ma in isolamento domiciliare. Ad essi si aggiungono due persone, entrambe ottantenni, purtroppo ricoverate all’Ospedale di Ravenna non in terapia intensiva.

In provincia di Ravenna 114 casi complessivi

«I nuovi casi emersi parrebbero riconducibili in buona parte ad altri casi già identificati.- spiega il sindaco Giovanni Malpezzi – Salgono così a 18 i cittadini risultati positivi al virus sul nostro territorio comunale, compresa la persona purtroppo deceduta all’Ospedale di Forlì. Considerato l’andamento epidemiologico, non posso che ribadire il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione disposte dalle Autorità». Nella giornata di lunedì 16 marzo, iIn tutto in provincia di Ravenna si sono registrati 14 casi in più di coronavirus (114 complessivi).

Emilia-Romagna: 3.522 persone contagiate al Covid-19

Complessivamente in Regione i positivi sono 3.522 persone, di questi 197 sono in terapia intensiva, 28 in più della giornata di ieri. I guariti sono ufficialmente 85, ma secondo l’assessore alla Sanità Venturi sarebbero molti di più. A Piacenza si sono registrati 54 casi nuovi casi, preoccupa invece Rimini che ha registrato un incremento di ben 84 casi. A Parma ci sono stati 45 nuovi casi, Reggio Emilia è in fase di picco con 241 casi, Modena 440 casi con un incremento di 74, Bologna da 158 a 201 (18 solo a Imola e Medicina, segnalata come ‘zona rossa’ dal nuovo provvedimento), Ferrara ha i numeri più bassi in Regione con 44 casi, Ravenna da 100 passa a 114, Forlì 44 a 52, Cesena da 34 a 51.